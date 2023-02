Preços da Netflix são alterados em 30 países

A Netflix reduziu os preços das assinaturas em mais de 30 países nas últimas semanas. A informação foi divulgada pelo jornal estadunidense The Wall Street Journal nesta quinta-feira (23).

Entre os países que o streaming diminuiu os preços, estão Venezuela, Yemen, Lídia, Saíria, Croácia, Eslovênia e Bugaria. Em alguns casos, o valor de assinatura foi reduzido pela metade.

O abatimento nos preços é parte de iniciativa para aumentar o número de assinaturas, a medida em que as opções de streaming crescem. As empresas buscam definir qual o valor necessário para equilibrar aumento de assinantes e receita o exterior.

“Sabemos que os membros nunca tiveram tantas opções quando se trata de entretenimento”, diz um porta-voz da Netflix, confirmando a atualização de preços em alguns países.

A empresa, que opera em mais de 190 países e territórios, está se adaptando para crescer competitivamente e analisar os hábitos adquiridos pós-pandemia.

Entre as mudanças implementadas para cortar custos, está a comercialização de um plano mais barato, com anúncios, e o bloqueio do compartilhamento de senhas de contas.

Preços no Brasil

Para as assinaturas do Brasil, a Netflix não anunciou mudanças nos preços. A assinatura varia entre R$ 18,90 e R$ R$ 55,90.

Os valores não mudam desde novembro de 2022, quando o streaming lançou o plano com propagandas. Veja os planos:

Básico com anúncios: R$ 18,90/mês

Básico: R$ 25,90/mês

Padrão (até dois aparelhos simultâneos): R$ 39,90/mês

Premium (quatro aparelhos simultâneos): R$ 55,90/mês