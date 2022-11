Netflix lança plano mais barato com anúncios no Brasil; veja como funciona

A Netflix lançou um novo plano no Brasil, nessa quinta-feira (3), que permite que usuários paguem apenas R$ 18,90 ao mês para terem acesso ao catálogo do streaming. No entanto, diferente das outras modalidades de contratação do serviço, nessa mais barata o cliente terá que assistir a propagandas.

A novidade é uma aposta da plataforma para tentar atrair mais pessoas. No início deste ano, o empreendimento anunciou a perda de assinantes e tenta se tornar mais sedutora no mercado. As informações são do Tilt Uol.

"Estamos confiantes que, com preços a partir de R$ 18,90 ao mês, a Netflix tem um preço e um plano para todos os fãs", disse o chefe de operações da Netflix, Greg Peters, em comunicado divulgado pela empresa no mês passado.

"Essa iniciativa está apenas começando, mas ficamos felizes com o interesse tanto dos consumidores quanto dos anunciantes, e estamos muito empolgados com o que vem por aí", completou.

Como funciona o plano mais barato?

O plano Básico com anúncio, como já sugere o nome, difere dos demais oferecidos anteriormente pelo serviço. Nesse novo a principal novidade é a exibição de publicidades, o que não acontece nas outras modalidades de contratação do streaming.

Segundo a Netflix, a nova categoria transmitirá, em média, quatro ou cinco propagandas por hora — a duração delas será entre 15 ou 30 segundos, podendo aparecer antes ou após os programas.

Outra diferença do plano Básico é a qualidade da imagem: os assinantes terão acesso à série e filmes até a opção HD (720p). Conforme a plataforma, o acervo de conteúdo será um pouco menor que o dos outros planos "devido a restrições de licença". Mas, a Netflix diz que tem trabalhado nisso.

Por fim, a modalidade mais barata não permitirá que os clientes baixem programas para ver offline.

Além do Brasil, a opção mais em conta está disponível nos Estados Unidos e está prevista para chegar ao Canadá, à Austrália, à França, à Alemanha, à Itália, à Coreia do Sul, ao México, à Espanha e ao Reino Unido.

Planos da Netflix

Básico com anúncios — R$ 18,90/mês : qualidade de vídeo de até HD, exibe anúncios e não permite fazer download de conteúdo para assistir offline.

: qualidade de vídeo de até HD, exibe anúncios e não permite fazer download de conteúdo para assistir offline. Básico — R$ 25,90/mês : qualidade de vídeo de até HD e dá direito a apenas uma tela.

: qualidade de vídeo de até HD e dá direito a apenas uma tela. Padrão — R$ 39,90/mês : qualidade de vídeo de até 1080p (FullHD) e dá direito a duas telas simultaneamente.

: qualidade de vídeo de até 1080p (FullHD) e dá direito a duas telas simultaneamente. Premium — R$ 55,90/mês: qualidade de vídeo de até 4K+HDR e dá acesso a até quatro telas simultaneamente.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn