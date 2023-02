Entenda como a Netflix vai bloquear o compartilhamento de senhas

A Netflix anunciou nesta semana como vai funcionar o bloqueio do compartilhamento de senhas de contas, que começará a ser implantado neste ano. A intenção é que somente moradores da mesma casa e usem o mesmo Wi-Fi consigam usar o serviço ao mesmo tempo.

Inicialmente, a diretoria de inovação da Netflix havia anunciado que o compartilhamento seria aceito por meio do pagamento de uma taxa extra. No entanto, segundo a Central de Ajuda, não será bem assim, de primeira.

A medida chega primeiro nos Estados Unidos, entre o fim de março e o começo de abril. Não há previsão de implementação no Brasil.

Como vai funcionar o bloqueio?

O site The Streamable divulgou que a Netflix vai pedir que cada usuário principal da conta se conecte a um Wi-Fi na sua localização usual e assista algo no aplicativo pelo menos uma vez a cada 31 dias. Essa ação tornará seu dispositivo confiável e o acesso não será bloqueado.

Caso outra pessoa tente acessar a conta em outra localização, ela receberá um aviso para criar sua própria conta e ficará bloqueada até que faça um plano.

O endereço IP, o ID de aparelhos e atividade da conta serão fatores determinantes para que a empresa saiba qual é a localização principal do usuário. Se um dispositivo for bloqueado e a pessoa não concordar, pode contestar com a Netflix e pedir o deslobqueio.

Usuários que forem viajar e quiserem assistir Netflix, poderão solicitar um código temporário ao fazer o login. Ele dará acesso à conta no novo local por sete dias. A quantidade de conexões varia conforme o tipo de plano do usuário.

Cobrança extra?

Em princípio, foi anunciado que haverá uma opção de pagar a mais para compartilhar acesso com pessoas que não moram com você, mas ainda não se sabe como vai funcionar. O que se sabe é que no primeiro momento os donos não serão cobrados caso haja tentativas de acesso externas.

"À medida que lançarmos o compartilhamento pago, os membros em muitos países também terão a opção de pagar mais se quiserem compartilhar a Netflix com pessoas com quem não moram", informou a Netflix em nota.