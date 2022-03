Netflix deverá cobrar taxa extra por compartilhamento de senhas

Na luta contra o compartilhamento ilícito de senhas, a Netflix começará a cobrar uma taxa adicional pelo uso dos mesmos dados de login entre pessoas de casas diferentes. As informações são da revista Variety.

Segundo o termo de serviços do streaming, a conta só pode ser compartilhada por pessoas que moram na mesma casa. “Vamos permitir o uso da mesma senha por pessoas que moram em lugares diferentes, porém, vamos cobrar um pouco mais por isso”, diz Chengyi Long, diretor de inovação da empresa.

Inicialmente, apenas usuários de Chile, Costa Rica e Peru receberão essa cobrança como forma de teste, nas próximas semanas. O custo será de US$ 2,99 por usuário extra. Ainda conforme Chengyi Long, isso trará mais segurança aos usuários.

Impactos em filmes

“Sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta Netflix, com recursos como perfis separados e vários fluxos em nossos planos Standard e Premium. Embora tenham sido muito populares, também criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias, impactando nossa capacidade de investir em novas TVs e filmes para nossos membros”, escreveu Long em um post.

O diretor de inovação da empresa explicou que os membros dos planos Standard e Premium da Netflixo terão o recurso "adicionar um membro extra". Os usuários poderão adicionar contas subsidiárias para até duas pessoas de casas diferentes da sua. Cada um terá seu próprio perfil, recomendações personalizadas, login e senha, com custo inferior a um plano Netflix separado, segundo a empresa.