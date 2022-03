HBO Max é acusada de compartilhar dados de assinantes com o Facebook

Uma ação de classe judicial foi aberta contra a HBO por dois assinantes da plataforma HBO Max. Eles acusam o streaming de compartilhar seus dados, como histórico de títulos assistidos, com o Facebook. A acusação é de que está sendo feita publicidade direcionada.

Os usuários reclamam que a HBO vem usando suas informações para entregar propagandas personalizadas relacionadas a filmes e séries do serviço no Facebook. Eles afirmam que isto está sendo feito sem consentimento dos clientes. As informações foram publicadas pela revista Variety.

No processo, os advogados citam que seria preciso um consentimento expresso e separado para eles darem permissão para o compartilhamento de suas informações pessoais de séries e filmes. Conforme os autos, a prática fere as leis de privacidade estadunidenses.

Ao assinar a HBO Max, o que os usuários consentem é somente o uso de cookies para entrega de privacidade e outros elementos direcionados.

A HBO e nem o Facebook se pronunciara sobre o caso, após tentativas da Variety. Os detalhes do processo correm em sigilo.