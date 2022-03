A versão mais acessível do iPhone, o SE, foi atualizada, terá 5G e começa a ser vendida nos Estados Unidos no próximo dia 17, a US$ 429. No Brasil, apesar de ainda não ter data de lançamento, os preços já foram divulgados.

O modelo mais barato, de 64 GB, chega por R$ 4.199. A Apple informou à coluna Tilt, do Uol, que o lançamento deve ser "em breve".

Com visual semelhante ao dos iPhones 6, 7 e 8 (tela de 4,7 polegadas), o aparelho possui traseira de vidro e botão de início com motor de vibração. Ele será mais rápido que as versões mais baratas, com chip A15 Bionic, o mesmo usado na linha iPhone 13.

A Apple anunciou a nova versão em evento nesta terça-feira (8). A empresa afirmou o celular é até 1,8 vez mais rápido que o iPhone 8.

Preços do novo iPhone SE:

iPhone SE (64 GB): R$ 4.1994;

iPhone SE (128 GB): R$ 4.699;

iPhone SE (256 GB): R$ 5.699.

iPad Air

A nova geração do iPad Air também foi anunciada pela Apple. Com processamento 60% mais rápido e chip M1, o novo tablet tem câmera frontal de 12 MP e agora suporta Center Stage, um recurso que enquadra por conta própria todas as pessoas que aparecem em um vídeo.

Legenda: iPad Air chega com câmera frontal 12 MP Foto: Divulgação

A câmera traseira do iPad Air tem sensor de 12 megapixels e consegue gravar vídeos em 4K. Ele chega aos EUA nesta sexta-feira (11), mas ainda não tem data para chegar ao Brasil.

O modelo é compatível 5G e, segundo a Apple, a porta USB-C também foi atualizada e pode transferir arquivos em uma taxa de 10 GB/s.

Preços do novo iPad Air:

iPad Air 64GB e Wifi: R$ 6.799;

iPad Air 256 GB e Wifi: R$ 8.399.

Mac Studio

Uma nova linha de computadores de mesa da Apple também foi divulgada: a Mac Studio. Os PCs são focados nos usuários profissionais e prometem alto processamento e design minimalista.

Legenda: A nova linha de PCs chega com chips potentes M1 Foto: Divulgação

Eles têm versões com processadores M1 Max e M1 Ultra, o mais avançado já desenvolvido pela empresa.

Com duas versões, os computadores oferecem tela com 27 polegadas e resolução de 5K (Studio Display) ou tela de 32 polegadas com resolução em 6K (Studio Display XDR).

O Mac Studio conta ainda com câmera e áudio de alta fidelidade. A primeira versão, mais "simples", chega aos EUA em 18 de março, enquanto a mais turbinada não tem nada ainda.

No Brasil, assim como o iPhone SE e o iPad Air, ainda não há data de lançamento para o Studio, mas já temos preços dos computadores:

Mac Studio 27 polegadas com M1 Max: R$ 22.999

Mac Studio 32 polegadas com M1 Ultra: a partir de R$ 46.999 (o preço pode chegar a R$ 95 mil, com atualizações e incrementos)

Monitores

Vendidos separadamente, os monitores Studio Display chegam a partir de R$ 17.999 e o Studio Display XDR parte de R$ 43.295