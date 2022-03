Spotify caiu? Usuários relatam problemas em aplicativo

O serviço de streaming de música e podcast Spotify está fora do ar na tarde desta terça-feira (8), segundo relatos de usuários nas redes sociais. Os comentários dos usuários indicam que suas contas "deslogaram" sozinhas e não é possível fazer o login novamente.

Mais cedo foi a plataforma de mensagens Twitter que apresentou instabilidade.

No perfil Spotify Status, às 15h22 a empresa publicou que identificou que "algo não está certo" e está em investigação.

Usuários relatam problemas

De acordo com o site de diagnóstico Downdetector, mais de 5 mil notificações de problemas foram registradas entre 14h e 15h. Entre os casos mais notificados estão problemas com login, com 70% das reclamações, seguida de aplicativo móvel, com 20%, e website com 10%.

No Twitter, são mais de 900 mil pessoas comentando sobre a queda do aplicativo. O termo "Spotify" entrou na lista de mais citados no site.