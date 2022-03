Twitter apresenta instabilidade e fica fora do ar para alguns usuários nesta terça-feira (8)

A plataforma de mensagens Twitter apresentou instabilidade, nesta terça-feira (8). De acordo com o site de diagnóstico Downdetector, 110 notificações foram registradas por volta de 13h. Os usuários do aplicativo somam 56% das reclamações.

Conforme o mapa de calor da plataforma, as cidades de Brasília, Curitiba, São Paulo e Salvador são as cidades de origem das notificações. Alguns usuários chegaram a comentar a queda do app na própria rede social.

Desde fevereiro, o Twitter apresenta instabilidades no acesso ao serviço. O site Downdetector teve mais de 16 mil reclamações somente entre usuários dos Estados Unidos no dia 11 de fevereiro, segundo informações do G1.

Na tarde de segunda-feira (7), a plataforma também registrou mais de 100 notificações com relatos de instabilidade.

Até a publicação desta matéria, o Twitter não se pronunciou sobre problemas de instabilidade da plataforma.