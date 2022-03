TikTok suspende transmissão de lives e criação de novos vídeos na Rússia

A plataforma de vídeos TikTok anunciou, neste domingo (6), a suspensão da criação de novos vídeos e transmissões ao vivo na Rússia.

Conforme comunicado, o serviço de troca de mensagens ainda continua. O aplicativo não informou até quando deve seguir as restrições aos serviços no país.

A rede já havia bloqueado canais apoiados pela Rússia, como o RT e o Sputnik, na União Europeia.

Veja comunicado do TikTok:

"‎Uma atualização sobre os serviços do TikTok na Rússia:‎‎ O TikTok é uma saída para criatividade e entretenimento que pode fornecer uma fonte de alívio e conexão humana durante um tempo de guerra, quando as pessoas estão enfrentando imensa tragédia e isolamento.



No entanto, nossa maior prioridade é a segurança de nossos funcionários e nossos usuários, e à luz da nova lei russa de "fake news", não temos escolha a não ser suspender o livestreaming e o novo conteúdo para o nosso serviço de vídeo na Rússia enquanto revisamos as implicações de segurança desta lei.



Nosso serviço de mensagens no aplicativo não será afetado. Continuaremos a avaliar as circunstâncias em evolução na Rússia para determinar quando podemos retomar totalmente nossos serviços com segurança como nossa prioridade máxima.".