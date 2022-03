Instagram lança ferramenta que gera legendas automáticas em vídeos do feed; saiba como usar

Uma novidade bastante esperada por usuários do Instagram será lançada em breve. A rede social anunciou, na última terça-feira (1), que irá gerar legendas de forma automática em vídeos publicados no feed.

O recurso, lançado pelo rival TikTok desde o ano passo, será ativado inicialmente nas contas de criadores de conteúdo e estará disponível em 17 idiomas, incluindo o português. Segundo o anúncio, o objetivo da atualização é tornar a plataforma mais acessível para pessoas surdas e deficientes auditivos.

Para fazer a ativação de legendas automáticas no Instagram, o usuário precisará habilitar, por meio das configurações do aplicativo, o caminho "Configurações > Conta > Legendas".

Após habitar nas configurações, o internauta terá que acessar os "três pontinhos" em cada vídeo para ativar a visualização das legendas manualmente. No mesmo procedimento, será possível desativar as legendas.

We’re excited to share auto-generated captions for IG Feed videos.



Adding captions makes Instagram more accessible for those in the deaf/hard-of-hearing communities🧏🦻. You will have the option to turn captions on (or off).



Available in 17 languages (with more to come). pic.twitter.com/DiaFa95o7U