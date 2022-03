Usuários do aplicativo do Itaú relataram, nesta quinta-feira (3), uma série de saídas e entradas de dinheiro em suas contas no banco. A instituição financeira confirmou que a ferramenta passa por um episódio de instabilidade.

Nas redes sociais, Itaú relatou que alguns consumidores estavam tendo dificuldade em checar a demonstração do extrato e saldo de conta corrente. Após lamentar a falha, disse que o problema está sendo resolvido.

Foto: reprodução

Às 12 horas, o nome do banco estava como o assunto mais falado entre os usuários do Twitter, com mais de 6.395 menções. Os internautas escreveram mensagens como: "Itaú, cadê meu dinheiro?", "não estou conseguindo acessar o aplicativo", entre outros.

Antes do comunicado oficial, o banco já havia informado, em respostas a alguns usuários na internet, que o aplicativo estava instável, conforme informações do portal CNN Brasil.

Foto: reprodução

A plataforma de monitoramento do status de vários sites e serviços, Downdetector, registrou um pico de reclamações envolvendo o banco durante a manhã desta quinta. A maioria delas (55%) apontaram reclamações sobre o funcionamento do internet banking, e 32% sobre login no aplicativo.

Em nota enviada à CNN Brasil, o Itaú Unibanco informou que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas na manhã desta quinta-feira, com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.

