Facebook encerrará o Campus, ferramenta exclusiva para universidades e estudantes

O Facebook encerrará no dia 10 de março a rede social Campus, área do aplicativo dedicada exclusivamente a universitários. Por meio da plataforma, lançada em 2020, eram fornecidas ferramentas para criar comunidades de estudantes com e-mail @[domínio].edu. As informações são do site canaltech.

O objetivo do Campus era criar um ambiente específico para interação com colegas e com a própria universidade, que poderia divulgar eventos, avisos e outras informações importantes pelo Facebook.

“Desde que lançamos o piloto do Campus, nossa missão é ajudar a aproximar as comunidades universitárias. Mas aprendemos que a melhor maneira de apoiar os alunos é através dos Grupos do Facebook”, explica uma mensagem encaminhada a usuários da ferramenta.

Uma das hipóteses para o encerramento é que a ferramenta não era tão popular. Segundo disse um porta-voz ao site TechCrunch, o Campus surgiu pelo fato de muitas universidades usarem grupos do Facebook para criar uma comunidade virtual. O Campus foi criado então como um produto específico, mas aparentemente não superou a eficiência dos tradicionais grupos.

A partir de 10 de março, os perfis do Campus, grupos e publicações serão apagados, exceto aqueles que o Facebook for obrigado a manter por ordem judicial.