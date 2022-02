WhatsApp Web: saiba como vai funcionar as reações com emojis

A Meta, administradora do Whatsapp e outras redes sociais, está testando reações às mensagens de textos com emojis. Como a maioria dos concorrentes já possuem essa opção, o WhatsApp está testando a funcionalidade para incorporar ao aplicativo.

De acordo com o WABetaInfo, inicialmente, serão seis emojis disponíveis para reação. Os testes estão acontecendo tanto no aplicativo para desktop quanto no WhatsApp Web. O recurso ainda está em andamento e uma versão beta deve ser lançada primeiro.

O usuário irá passar o cursor sobre a mensagem que deseja reagir e o botão aparecerá ao lado. Ao clicar, os emojis serão mostrados logo acima do texto. Basta clicar no emoji que deseja e reagir às mensagens.