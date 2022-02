Roblox, sensação entre crianças, abriga jogos sexuais e gera alerta

Plataforma de games febre entre as crianças, o Roblox é um extenso mundo virtual que permite aos seus usuários criarem realidades alternativas, chamadas metaverso, para jogos em tempo real com pessoas do mundo todo.

Mas em um universo majoritariamente infantil, a plataforma também traz problemas. Reportagem da BBC News revela que usuários estão usando a ferramenta para criação de jogos sexuais, o que é contra as regras do Roblox.

Normalmente descritos como "condos" [condomínios, em inglês], os jogos sexuais são espaços gerados por usuários, onde as pessoas podem falar sobre sexo, e onde seus avatares podem fazer sexo virtual.

O problema é de conhecimento da empresa, que alega estar em constante trabalho para retirar os jogos do ar, com sistemas manuais e automatizados. "Sabemos que há um subconjunto extremamente pequeno de usuários que deliberadamente tentam quebrar as regras", disse um porta-voz à BBC.

Uma dificuldade, no entanto, é que os jogos nos "condos" não são encontrados facilmente, além de geralmente ficarem ao vivo por menos de uma hora, não dando tempo hábil de serem descobertos e retirados.

"Realizamos uma revisão de segurança de cada imagem, vídeo e arquivo de áudio carregados no Roblox, usando uma combinação de detecção humana e por máquina", afirmou.

Larry Magid, presidente da ConnectSafely - organização sem fins lucrativos que visa a conscientização sobre a segurança online das crianças, classifica a busca por esse conteúdo como um jogo de "gato e rato". "Há pessoas que estão fazendo de tudo para enganar o sistema. O Roblox é uma plataforma muito popular entre as crianças e permite crianças menores de 13 anos. Por isso há uma responsabilidade especial na proteção de seus usuários",disse ele. Legenda: A empresa Roblox disse à BBC ter desenvolvido ferramentas para controle dos pais com o objetivo de "restringir com quem as crianças interagem e quais experiências elas podem acessar" Foto: Reprodução Adultos e crianças A convivência e interação de adultos e crianças nesses mesmos espaços é a grande preocupação, já que parte do jogo permite trocas de mensagens entre os usuários. Outra questão diz respeito ao comportamento das pessoas, que tende a ser diferente no metaverso, segundo avalia a psicóloga digital Liraz Margalit. "Você tem o anonimato e tem o efeito de desinibição. Esta plataforma oferece a você um parque de diversões para fazer o que quiser", avalia. Um relatório da empresa com dados de agosto de 2021 revelou que 48 milhões de jogadores acessavam Roblox diariamente. O site PlayerCounter coloca o Brasil como o segundo em número de usuários na plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos. A empresa Roblox disse à BBC ter desenvolvido ferramentas para controle dos pais com o objetivo de "restringir com quem as crianças interagem e quais experiências elas podem acessar". Disse, ainda, ter tolerância zero para conteúdo ou comportamento sexual de qualquer tipo, alegando "tomar medidas rápidas contra qualquer um que esteja agindo em violação aos nossos padrões da comunidade".