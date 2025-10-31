Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra um homem com câncer, sem os cabelos, sentado em uma cadeira gammer, com fones de ouvido verdes, com as mãos na cabeça em desespero.

Mundo

Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live

O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o game

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem de Rayanne Reveg, desenvolvedora de jogos cearense

Negócios

Interesse por games vira profissão e sustento para jovens no Ceará; salários chegam a R$ 18 mil

Mercado cearense, berço do desenvolvimento de jogos no Brasil, supera R$ 8 milhões

Mariana Lemos 06 de Julho de 2025
foto de divulgação de demo do jogo Nioh 3, anunciado para o PlayStation 5

Geek

Demo de Nioh 3, jogo de RPG, é lançada para PlayStation 5 por tempo limitado nesta quarta (4)

Essa será uma chance de os gamers aproveitarem uma prévia do que a produtora vem desenvolvendo nos últimos anos

Redação 04 de Junho de 2025
Foto de divulgação de GTA 6

Tecnologia

Lançamento de GTA 6 é adiado para maio de 2026

Novo jogo era considerado um dos principais lançamentos do setor para este ano

Redação 02 de Maio de 2025
Imagem mostra serviço do PS Plus, que terá aumento de preço

Geek

PS Plus tem aumento e fica até 30% mais caro no Brasil; veja novos valores

Sony diz que aumento foi impulsionado por "fatores globais" e pela necessidade de manter qualidade do serviço

Redação 10 de Abril de 2025
Console Nintendo Switch 2 com controles azul e laranja. A imagem destaca o design do console, ideal para gamers e entusiastas de jogos.

Geek

Nintendo Switch 2 é lançado com melhorias técnicas e novos jogos; veja detalhes

Novo console vai chegar às lojas no dia 5 de junho

Paulo Roberto Maciel* 02 de Abril de 2025
Console foi lançado em 2006 no Japão

Geek

PlayStation 3 recebe atualização quase 19 anos após o lançamento; entenda o que muda

O PS3 foi lançado no Japão em 11 de novembro de 2006

Redação 07 de Março de 2025
GTA, game

Geek

Rockstar Games adquire estúdio responsável pelos updates de GTA Trilogy Remaster

A novidade foi divulgada pela chefe de publicação da Rockstar Games, Jennifer Kolbe, em comunicado à imprensa

Redação 04 de Março de 2025

Jogada

eFootball lança influencer Negrete como um jogador disponível no game

Negrete se junta a uma lista de novas cartas que chegam na atualização

Redação 21 de Fevereiro de 2025
Trailer de divulgação de Battlefield Labs mostra novos cenários

Geek

Battlefield Labs revela gameplay e contará com a ajuda dos jogadores no desenvolvimento do novo jogo

Estúdio revelou que desenvolvimento da trama vai considerar avaliação dos usuários

Redação 03 de Fevereiro de 2025
1 2 3