Lançamento de GTA 6 é adiado para novembro de 2026
Originalmente, game havia sido anunciado para 2023.
A Take-Two Interactive anunciou, nessa quinta-feira (6), que o aguardado “Grand Theft Auto VI” (GTA 6) será lançado apenas em 19 de novembro de 2026.
Esta é a segunda vez que o jogo tem data de estreia adiada, aumentando ainda mais a expectativa em torno de um dos títulos mais esperados da história dos videogames.
Em comunicado publicado no Instagram, a Rockstar Games, estúdio responsável pelo desenvolvimento, justificou a decisão como uma medida necessária para garantir a qualidade final do produto.
Veja trailer do GTA 6:
“Sentimos muito por adicionar um tempo adicional para o que sabemos que tem sido uma espera longa, mas estes meses extra vão nos permitir terminar o game com o nível de polimento que vocês esperam e merecem”, afirmou a empresa.
O estúdio também agradeceu aos fãs pela paciência e prometeu uma experiência inédita na franquia: "Enquanto a espera é um pouco maior, estamos incrivelmente animados para que os jogadores experimentem o estado extenso de Leonida e um retorno à Vice City dos dias contemporâneos".
Veja também
Originalmente, GTA 6 havia sido anunciado em 2023 com previsão de lançamento para 2025. Em maio de 2025, a Rockstar adiou o título para maio de 2026 — e agora, seis meses depois, a estreia foi empurrada novamente, para o fim de 2026.
O novo capítulo da série promete marcar o retorno à icônica Vice City, cenário inspirado em Miami, e introduzirá uma nova dupla de protagonistas. Mesmo sem uma data definitiva até então, GTA 6 já é considerado um dos jogos mais ambiciosos e aguardados da última década.