Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Geek
Legenda: Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game
Foto: Reprodução/X

A queda nos serviços da Amazon Web Services (AWS) também afetou o universo gamer. Em pronunciamento pelo perfil Fortnite Status, na plataforma "X", nesta segunda-feira (20), a produtora do jogo declarou que usuários estão com dificuldade para logar nas contas de acesso

"Uma interrupção que afeta diversos serviços na internet também está afetando os logins do Fortnite", informou a produtora do game.

Na mesma mensagem, a empresa relatou as medidas que tomou para o retorno de acesso ao jogo: "Estamos investigando o problema e informaremos vocês quando tivermos mais detalhes".

Alguns usuários postaram a mensagem de erro que aparece ao tentar entrar no jogo: "Não é possível acessar sua conta do Playstation Networking. Tente novamente mais tarde".

Usuários pedem V-Bucks como compensação 

Em tom de brincadeira, os jogadores estão pedindo V-Bucks, a moeda interna que pode ser gasta no Fortnite, como compensação.

"Eu digo que recebemos 1.000 V-Bucks grátis em compensação por todas essas coisas malucas do Fortnite: Pesadelos na Loja de Itens", escreveu uma conta. 

