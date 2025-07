Jogo de corrida ambientado em Fortaleza ganha destaque no cenário de games do Ceará; confira

"O centro de Fortaleza vai virar uma pista de corrida". Essa é a aposta de "85Top: Traffic Madness!", um game desenvolvido pelo estúdio cearense Action 5 que vem ganhando destaque nas últimas semanas. O conceito é dinâmico e agitado: o jogador é posto na pele de um motorista de aplicativo e precisa competir para garantir o melhor desempenho.

Assim como na realidade, cada corrida do jogador é avaliada em um sistema de estrelas. Cinco delas significa sucesso total. Abaixo disso, é preciso se preocupar. Todo o trajeto é acompanhado de uma trilha sonora que mistura buzinas, gritos, além de muito forró e samba.

"Quanto melhor for o seu desempenho, mais dinheiro entra na sua conta. Só não se esqueça de evitar buracos, semáforos vermelhos, carros, ônibus e motociclistas impacientes!", descreve a página oficial do jogo.

Além da gameplay inspirada em títulos clássicos do gênero de corrida, como "Crazy Taxi" e "Need for Speed", o cenário do jogo também ganha destaque por ser fortemente baseado na Capital cearense.

Segundo a diretora Ana Carollyne Alcantara, em entrevista ao Diário do Nordeste, durante as corridas, será possível visitar a Praça do Ferreira, a Cidade da Criança e o Museu do Ceará. "Por enquanto, estamos focando em recriar o Centro, mas, quem sabe, isso pode ser expandido para outras áreas de Fortaleza", comenta.

O jogo está em fase de desenvolvimento, mas uma prévia dele pode ser conferida na plataforma Steam. Lá o usuário também pode adicionar o título à lista de desejos, o que garante mais visibilidade ao jogo dentro do serviço. A previsão de lançamento é para o fim de 2026.

Origem com a Lei Paulo Gustavo

A ideia para o jogo surgiu em 2023, com o lançamento de um edital possibilitado pela Lei Paulo Gustavo. Essa iniciativa visou a fomentação de projetos culturais por todo o Estado, com apoio financeiro do Governo Federal. Só em Fortaleza, foram injetados mais de R$ 21 milhões, conforme dados da Secretaria da Cultura (Secult).

O financiamento para o "85Top" só foi garantido no segundo semestre de 2024, período em que o pequeno estúdio virou a chave a afundou o pé no acelerador para dar início ao projeto.

José Carlos, level designer e programador, é um dos responsáveis por dar vida à ideia. Com dois jogos já lançados na plataforma Steam, a experiência deste trabalho, para ele, tem sido desafiadora, mas gratificante.

"Nunca tinha trabalhado com um time antes, porque fiz tudo sozinho nos meus outros jogos. Agora, tenho estudado estratégias de marketing e publicidade para colocar o '85top' em pauta", afirma, em entrevista à reportagem.

Legenda: Os gráficos do jogo misturam elementos 2D, como o estilo PixelArt, e ambientação 3D para dar mais imersão ao jogador Foto: Divulgação/Action 5 Studio

José é aluno do curso Publicação de Jogos Digitais, da Universidade do Trabalho Digital (UTD), um programa da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) em parceria com o Google Play Academy. Segundo ele, as aulas são essenciais para adquirir novos conhecimentos e aplicá-los no desenvolvimento do jogo.

"O curso me ensinou que é preciso planejar propagandas, pelo menos, seis meses antes do lançamento de um jogo. Na Steam, é necessário encontrar um público-alvo, colocar as tags certas e descrever a proposta com detalhes para garantir mais vendas", descreve.

Dia a dia de um estúdio independente

O Action 5 é o que se pode chamar de um estúdio independente. Mesmo com seis jogos já publicados, não há grandes fontes de financiamento, mas também não há cobrança para um lançamento imediato e bem-sucedido. Isso permite que os desenvolvedores trabalhem com mais liberdade criativa e mantenham a esperança no projeto.

É o que conta Ana Carollyne, que, no papel de diretora do jogo, se autodescreve como uma pessoa cautelosa, mas que sabe a hora de cobrar.

"Se eu vou colocar isso aqui para o mundo, se o público vai analisar isso daqui, e se tem meu nome, eu quero que pelo menos todo mundo pense: 'Nossa, isso é muito legal'", conta. "Por mais algumas pessoas não gostem, eu quero ter a certeza que estamos fazendo algo diferente".

Legenda: Os outros títulos do Action 5 Studio podem ser baixados via itch.io, um marketplace aberto para criadores digitais independentes Foto: Reprodução

Carollyne explica que no "85top" trabalham oito pessoas — ou seja, toda a equipe do estúdio. Cada colaborador assume uma função específica, mas alterações nas demandas podem surgir caso haja necessidade.

Semanalmente, há um encontro para cada membro do time atualizar o outro sobre o progresso no jogo. "É onde conseguimos ver em que pé está o projeto", acrescenta.

A diretora também afirma que desenvolver um jogo no Ceará não é fácil. Entre os motivos, ela cita falta de mais incentivos estaduais e a pouca divulgação de estúdios menores. Por isso, para que um jogo possa quebrar barreiras sociais e geográficas, ele precisa ser bem-planejado e executado. E isso, ela pensa, vem com um bom trabalho em equipe.

"Eu não consigo avançar se meu programador ainda não tiver terminado de adicionar uma mecânica nova. Eu não consigo fazer um cenário novo, um nível novo, sendo que os outros artistas ainda estão terminando um cenário que já foi solicitado. Estamos sempre conversando para não dar um passo maior do que a perna", diz.

"Fazer um jogo demora muito tempo. A mente fica cansada, e os problemas são diários. Tomo cuidado não só em relação à quantidade de trabalho, mas até em como eu lido sobre essa pressão interna, porque é inevitável ter essa fadiga", finaliza.

Equipe do Action 5 Studio

Game Designer: Ana Carollyne

Level Designer: Ana Carollyne e José C.O.S Jr

Produção: José C.O.S Jr

Direção de arte: Petras Cavalcante

Artista 2D e 3D: Petras Cavalcante e Daniel Rodrigues

UX Designer: Renata Barros

Programação: José C.O.S Jr e ajuda de Rafael Abreu

Efeitos sonoros: Gustavo Lima

Mercado de games no Ceará

O programador José Carlos comenta que muito dos conhecimentos utilizados na produção de "85top" foram ensinados em cursos oferecidos pela UTD. O professor Gabriel Luiz, conhecido como Gabas, leciona no mesmo curso em que José estudou.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Gabas conta que essas aulas têm ajudado desenvolvedores independentes do Ceará a fazer com que seus jogos sejam vistos. "Existem muitos desenvolvedores que não encaram os jogos como produto. Eles ficam em casa, tímidos, achando que os jogos deles vão ser descobertos do nada. As nossas aulas visam justamente este próximo passo, o de promoção e marketing", diz.

Legenda: A estética do "85top" trás referências ao estilo "vaporwave", caracterizado por uma fascinação nostálgica pela estética dos anos 80 e 90 Foto: Divulgação/Action 5 Studio

O professor cita algumas iniciativas cearenses que, junto da UTD, fornecem apoio para estúdios pequenos e artistas independentes. Entre elas, está a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos (Ascende), surgida em 2019, e o Plano Setorial da Indústria de Jogos, lançado pelo Sebrae Ceará em 2023.

Uma cartilha feita pela Ascende em 2024 endereçada à Prefeitura de Fortaleza fornece propostas para a fomentação da indústria de games na Capital. Alguns dos itens listados citam a operação do Plano Setorial e o apoio a espaços de conexão, letramento e ideação da indústria de jogos.

Gabas, que já foi presidente da associação, afirma que as sugestões podem beneficiar vários setores da cultura local. "Corremos atrás de dar mais oportunidades a esses criadores porque acreditamos que videogames também são arte. Por isso é preciso ter mais investimento e infraestrutura neste setor", cobra.

Curso da UTD com inscrições abertas

Até esta sexta-feira (18), a UTD está com inscrições abertas para a segunda turma do curso Publicação de Jogos Digitais. Ao todo, são fornecidas 30 vagas para aulas à distância. A carga horária é de 60h/aula.

Para participar, basta realizar a inscrição gratuita através deste formulário.

