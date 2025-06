Remake do primeiro Silent Hill é oficialmente anunciado pela Konami e Blooder Team

A desenvolvedora de jogos Konami anunciou, nesta quinta-feira (12), que está trabalhando num remake do primeiro “Silent Hill” com a Blooder Team, mesmo time responsável pelo remake da sequência do jogo, “Silent Hill 2”.

Lançado originalmente em 1999 para PlayStation, o jogo conta a história de Harry Mason, que busca por sua filha adotiva Cheryl após sofrer um acidente de carro que o leva até a tenebrosa cidade que dá nome ao jogo.

Durante a apresentação de “Silent Hill f”, uma das sequências oficiais da série, a Konami exibiu, em anúncio nas redes sociais, uma tela que dizia apenas "Silent Hill - em desenvolvimento".

Veja o anúncio oficial do remake de Silent Hill

No curto vídeo, a trilha original de Silent Hill 1 toca, e acaba sugerindo que o primeiro game da franquia pode ser o próximo título do estúdio.

Em fevereiro, tanto a Konami como a Bloober Team tinham anunciado uma parceria para que o estúdio trabalhasse em outro jogo baseado numa IP da Konami.

Mais detalhes sobre o remake não foram divulgados.