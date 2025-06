Microsoft anuncia primeiro Xbox portátil; veja novidades do novo console

A Microsoft anunciou o primeiro Xbox portátil nesse domingo (8), durante a conferência "Xbox Showcase". O console, fruto de uma parceria com a Asus, se chamará Rog Xbox Ally, e estará nas lojas até o Natal deste ano, segundo a presidente da companhia, Sarah Bond.

O nome do videogame é uma referência direta a outro produto da Asus, o Rog Ally, uma espécia de computador portátil, que serve como base para a estrutura do novo console. "O Xbox Ally é um Xbox que você pode segurar nas mãos, reunindo o poder do Xbox e a liberdade do Windows", disse a presidente.

A grande mudança que o dispositivo traz para o mercado dos portáteis está na possibilidade de jogar todo o catálogo do Xbox, além do fácil acesso Game Pass. Outro destaque está na parceria com as lojas de jogos para PC, como Steam, EA, Battle.net, GOG (plataforma Good Old Games) e Ubisoft Connect.

Especificações

Conforme divulgado pela Microsoft, o novo Xbox chegará em duas versões: ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. O primeiro é destinado para jogadores sem muita preocupação com o desempenho dos jogos, diferente do segundo, voltado para os verdadeiros entusiastas da máxima qualidade que o aparelho pode oferecer.

Ambas as opções têm o Windows 11 como sistema operacional e são equipados com chips AMD Ryzen Z2. A tela dos dois também é a mesma: 7 polegadas (aprox. 18 cm), Full HD com taxa de atualização de 120 quadros por segundo.

As maiores diferenças estão no armazenamento e memória: 16GB de RAM com 512GB SSD (Xbox Ally), e 24GB de RAM com 1TB SSD (Xbox Ally X).

Veja também Geek One Piece divulga abertura da parte dois do Arco Egghead; assista Geek PlayStation 3 recebe atualização quase 19 anos após o lançamento; entenda o que muda

Preço e lançamento

Os novos consoles chegam no último trimestre deste ano em 27 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Itália, França, México, Holanda e. Nova Zelândia. Por enquanto, o Brasil está fora do calendário de lançamento da Microsoft.

Novas informações sobre preço e datas mais precisas devem ser divulgadas nos próximos meses, junto de acessórios compatíveis e brindes de pré-venda.

Jogos

Além da revelação do Xbox Ally, a Showcase desse ano também foi palco para muitos anúncios que chegarão ao catálogo do Xbox em breve. Entre eles, está a confirmação que "Silksong", a sequência muito aguardada do sucesso indie "Hollow Knight", chegará ao Game Pass no dia um.

Outros destaques são o remake de "Persona 4", "Call of Duty: Black Ops 7", "Grounded 2", o jogo de luta de "Invencível", chamado "Invicible VS", e "Gears of War Reloaded".