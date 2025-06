Nintendo Switch 2 é lançado no Brasil; conheça o novo console e veja preços

O Nintendo Switch 2, novo console da empresa japonesa de jogos, chega às lojas do Brasil e do mundo nesta quinta-feira (5). Com design moderno e grande capacidade de desempenho, esse lançamento chega com a tarefa de superar o antecessor e definir o futuro dos videogames portáteis.

Assim como primeiro Switch, o Switch 2 mantém a característica de ser híbrido. Ou seja, pode ser tanto um console de mão (tal qual um tablet) como um de mesa. Isso é possível por meio do "dock" (uma base que acompanha o console), que permite transmitir as imagens para TVs.

Essa característica definiu o sucesso do original e ajudou a Nintendo a recuperar o prestígio no mercado dos videogames após o fracasso do Wii U. Em números, o Switch vendeu 152 milhões de unidades. É o terceiro mais vendido no mundo, atrás apenas de outro console Nintendo, o DS (154 milhões), e do Playstation 2, da Sony (160 milhões).

Qual o preço do Switch 2?

No Brasil, a versão padrão do Switch 2 tem preço sugerido de R$ 4.500. Já o conjunto com o jogo "Mario Kart World" custa R$ 4.800. Ambas estão esgotadas em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Kabum.

Novidades do Switch 2

Com poucas mudanças de software em comparação ao original, os destaques do Switch 2 estão no hardware. A começar pela tela, que será Full HD, com 7,9 polegadas (20,07 cm) e suporte para até 120 quadros por segundo.

O console também terá novos Joy-Cons, que se conectam magneticamente à base da tela. Os controles também podem ser usados separadamente como mouse. Já o armazenamento interno foi expandido para 256 GB de fábrica. Todos os modelos terão suportes para cartões de memória MicroSD Express.

Com um chip mais potente, o Switch 2 também terá a implementação da tecnologia DLSS da Nvidia, que aumenta a resolução e taxa de quadros dos jogos por meio de leitura feita por Inteligência Artificial.

Outra mudança está na implementação do botão "C". Esse mecanismo é responsável por ativar o novo modo Game Chat, que permite jogadores fazerem chamadas de voz e vídeo enquanto jogam com amigos. O Switch 2 também terá suporte a uma câmera especial e um microfone para captação de voz.

Jogos para o Switch 2

Entre os lançamentos originais da Nintendo para o Switch 2, destaca-se o "Mario Kart World". O novo título da franquia "Mario Kart" chega com a proposta de ser um jogo de corrida e exploração de mundo aberto. O preço dele no Brasil é de R$ 499,90.

Os números representam um aumento em relação ao padrão de R$ 349,90 e R$ 399,90 para jogos do Switch original. O mesmo segue para "Donkey Kong Bananza", que será lançado em julho, e custará R$ 439,90.

Alguns jogos do Switch podem ser jogados no Switch 2 de forma gratuita, apenas com melhorias de gráfico e velocidade de processamento. Entretanto, certos títulos receberão a "Nintendo Switch 2 Edition", que, em alguns casos, adiciona até conteúdo extra aos jogos.

O pacote de atualização para os jogos Zelda (“The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”), por exemplo, custa R$ 60. Já as adições para “Super Mario Party Jamboree” e “Kirby and the Forgotten Land” saem por R$ 120.

Outros lançamentos

Além dos lançamentos da própria Nintendo, o Switch 2 chega com diversos jogos de outros desenvolvedores. Veja abaixo a lista de alguns games que já podem ser adquiridos no novo console:

Deltarune

Arquivos de Arcade 2: Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Civilização VII

Cyberpunk 2077: Edição Definitiva

Daemon X Machina: Descendente do Titanic

Fantasy Life i: A Garota que Rouba o Tempo

Fortnite

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami, Path Of The Goddess

No Man's Sky

Nobunaga's Ambition

Sonic X Shadow Generations

Split Fiction

Suikoden I e II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars

Street Fighter 6

