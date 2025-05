Após adiamento, novo trailer de GTA 6 é divulgado pela Rockstar; confira

A Rockstar Games divulgou, nesta terça-feira (6), o segundo trailer de Grand Theft Auto (GTA) VI, novo game da franquia que recentemente foi adiado para 2026. Com imagens exclusivas, o material promocional deu mais detalhes sobre os protagonistas Jason e Lucy.

VEJA O NOVO TRAILER DE GTA VI

O segundo trailer de GTA VI surge após um ano e cinco meses desde a última vez que a Rockstar publicou novidades sobre o jogo. Em 2023, o público viu pela primeira vez o novo visual de Vice City, que será revisitada após 23 anos, assim como detalhes sobre a gameplay e o mundo aberto.

Neste novo material, Jason Duval aparece na prisão para buscar a namorada Lucia Caminos. Segundo a sinopse do jogo, o casal vai se encontrar no meio de uma conspiração criminosa que pode atingir todo o estado de Leonida, forçando-os a confiarem um no outro para salvarem suas vidas.

Ao final do trailer, foi confirmado que GTA VI será lançado em 26 de maio de 2026 para Playstation 5 e Xbox Series S/X. Ainda não há informações sobre quando o título será lançado para PC.

Adiamento de GTA VI

Inicialmente, GTA VI estava previsto para ser lançado no outono de 2025. Contudo, na última sexta-feira (2), a Rockstar publicou um comunicado anunciando que o game seria adiado para "exceder as expectativas" dos jogadores.

"O interesse e a empolgação em torno de um novo Grand Theft Auto (GTA) têm sido verdadeiramente gratificantes para toda a nossa equipe. Gostaríamos de agradecer o apoio e a paciência de vocês enquanto trabalhamos para finalizar o jogo. Aguardamos ansiosamente para compartilhar mais informações com vocês em breve", afirmou a empresa.

Ainda não estão claras as motivações por trás do adiamento, mas especialistas do mercado apontam que um jogo da magnitude de GTA VI, que chega 13 anos após o antecessor, precisaria de mais tempo para ser polido e finalizado a fim de evitar possíveis críticas.

