Nintendo Switch 2 é lançado com melhorias técnicas e novos jogos; veja detalhes

A Nintendo revelou, nesta quarta-feira (2), mais detalhes sobre o Switch 2, o mais novo console da empresa. As informações foram divulgadas por meio do evento "Nintendo Direct", transmitido ao vivo pelo YouTube.

Entre as principais novidades, estão o novo "Mario Kart", detalhes técnicos do console e a data de lançamento, marcada para o dia 5 de junho. Ainda não ha detalhes sobre preços.

Melhorias no hardware

Na transmissão ao vivo, os desenvolvedores mostraram que o Switch 2 será maior e mais potente que o antecessor, Switch. A começar pela tela, que será Full HD, com 7,9 polegadas (20,07 cm) e suporte para até 120 quadros por segundo.

O console também terá novos Joy-Cons, que se conectam magneticamente à base da tela. Os controles também podem ser usados separadamente como mouse. Já o armazenamento interno do console também foi expandido, vindo com 256 GB de fábrica. Todos os modelos terão suportes para cartões de memória MicroSD.

Legenda: Apesar da retrocompatibilidade física e digital, cartões MicroSD do Switch original não serão aceitos no Switch 2 Foto: Divulgação/Nintendo

Outros detalhes são do lançamento são: uma base para regular a angulação do Switch 2, duas entradas USB-C, e o novo modo Game Chat, que pode ser acessado pelo botão C.

Esse novo sistema vai permitir que os jogadores entrem em uma chamada de voz e vídeo enquanto jogam com amigos. A interface será similar a aplicativos como Discord e Google Meet, permitindo até o compartilhamento de tela. O Switch 2 também terá suporte a uma câmera especial e um microfone para captação de voz.

Lançamentos

No mesmo dia do lançamento do Switch 2, chegará à loja da Nintendo o novo Mario Kart, intitulado "Mario Kart World". Com 24 personagens, o maior número da franquia até o momento, os jogadores irão explorar novas corridas em diferentes mapas, biomas e construções.

Também foram anunciados os capítulos 3 e 4 de "Deltarune", baseado no jogo indie "Undertale". Outros jogos que chegarão ao Switch 2 são: "Boderlands 4", "WW 2K", "The Duskbloods", "Fast Fusion", "Reanimal", "Fortnite" (versão para o novo console) e "Hollow Knight: Silksong".

Vale mencionar que "Kirby Air Rider" ganhará uma sequência para a nova plataforma, 20 anos depois do original. Ao fim da apresentação, foi revelado o novo jogo de plataforma do Donkey Kong, chamado "Donkey Kong Bananza".

Retrocompatibilidade

Uma boa notícia para quem possui o Switch original é a possibilidade de jogar os mesmos títulos no Switch 2. Isso se deve à nova tecnologia de retrocompatibilidade, que permite o uso dos cartuchos em ambos os consoles, assim como o download nas versões digitais.

