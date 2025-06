Demo de Nioh 3, jogo de RPG, é lançada para PlayStation 5 por tempo limitado nesta quarta (4)

Uma demo do jogo de RPG Nioh 3 foi anunciada para o PlayStation 5 nesta quarta-feira (4) por tempo limitado. A nova versão do game já pode ser jogada e ficará disponível até 18 de junho.

Segundo a PlayStation, o jogo de ação e fantasia sombria é ambientado no período histórico turbulento do Sengoku japonês. Essa será uma chance de os gamers aproveitarem uma prévia do que a produtora vem desenvolvendo nos últimos anos.

"Para comemorar o anúncio do jogo, estamos lançando uma demo gratuita de Nioh 3 por tempo limitado exclusivamente no PlayStation 5, disponível hoje mesmo! Seja você um novo guerreiro para a série ou alguém que esteja experimentando pela primeira vez o combate profundo e mortífero que tornou a Team Ninja famosa, esperamos que todos gostem da satisfação de obter a vitória diante da morte constante", diz uma publicação da PlayStation.

Novidades de Nioh 3

Em Nioh 3, um jovem guerreiro é o protagonista que se prepara para ser o próximo xógum. Os jogadores agora poderão lutar escolhendo entre dois estilos distintos de combate: Samurai e Ninja.

Segundo a PlayStation, o estilo Samurai conta com a experiência de jogo similar a dos Nioh anteriores. Novas ações estarão disponíveis, como o "Domínio das Artes", que melhora o poder de artes marciais, e "Defletir", que permite bloquear ataques inimigos no último instante.

Já o estilo Ninja oferece movimentos rápidos, dando a vantagem de ataques de fora do alcance inimigo com uma gama de técnicas de “Ninjutsu” conforme a situação no campo de batalha.

Além dos novos estilos de batalha, Nioh 3 possui novos cenários em um campo aberto e vilarejos suspeitos repletos de segredos e desafios do Umbrasal.