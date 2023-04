Ubisoft+ chega ao Xbox com Assassin's Creed, Far Cry e mais; saiba valor e lista de jogos

O serviço de assinatura Ubisoft+ foi liberado aos usuários de Xbox, nesta quinta-feira (13). A empresa expande a oferta da plataforma da companhia, que traz uma lista de cerca de 60 títulos, entre lançamentos recentes e clássicos da marca.

Os games estão acessíveis na íntegra por uma assinatura mensal de R$ 59,99. Títulos como Assassin's Creed, multiplayers táticos como Rainbow Six Siege, esportes como Riders Republic e ainda títulos para a família, como UNO e Monopoly, estão disponíveis.

Além do acesso a games, a assinatura do Ubisoft+ também concede um desconto de 10% aos usuários na compra de itens virtuais, disponíveis dentro de cada um dos jogos disponíveis na plataforma.

Lista de jogos do Ubisoft+ no Xbox Series X/S e Xbox One

Anno 1800 (somente para Xbox Series X/S)

Assassin’s Creed: Rogue Remastered

Assassin’s Creed 4: Black Flag (inclui Assassin’s Creed Liberation)

Assassin’s Creed: Unity (Gold Edition)

Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin’s Creed Chronicles: China, India e Russia

Assassin's Creed 3 Remastered

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin's Creed: Origins (Gold Edition)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Ultimate Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn

Fighter Within

For Honor

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: A Fenda que Abunda Força (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi