'Mortal Kombat 12' é confirmado e deve ser lançado ainda em 2023: veja o que sabe sobre o jogo

Uma nova sequência da franquia clássica de jogos Mortal Kombat deve ser lançada ainda neste ano. A novidade sobre o "Mortal Kombat 12" foi divulgada informalmente, nessa quinta-feira (23), durante a apresentação do relatório fiscal da Warner Bros. Discovery.

A informação supostamente vazou durante uma transmissão ao vivo do youtuber Valliant Renegade, que acompanhava a reunião da companhia de entretenimento. Na gravação, é possível ouvir um dos representantes apresentar os resultados financeiros de diversos produtos da empresa, e confirmar que em 2023 ainda sairá a nova versão do game de luta e "Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça" — que já era do conhecimento do público.

"E há ainda mais por vir, incluindo o muito aguardado 'Mortal Kombat 12' e 'Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça', jogos também esperados para lançar neste ano com projeções [financeiras] altas de lançamento", disse o executivo.

Quanda lança 'Mortal Kombat 12'?

Apesar da confirmação da sequência do jogo, ainda não há uma previsão exata de quando ele estará disponível no mercado. O que se sabe é somente que ele deve sair este ano.

Segundo o portal TecMundo, historicamente, games da franquia Mortal Kombat são revelados na feira internacional Electronic Entertainment Expo (E3), que acontece em junho de 2023. No entanto, em 2018, o 'Mortal Kombat 11' foi divulgado no The Game Awards (TGA), realizado em dezembro daquele ano.

'Mortal Kombat 12' estará disponível em quais plataformas?

As informações sobre o game ainda são preliminares, então não é possível saber em quais plataformas ele estará disponível.

A última sequência da franquia, o 'Mortal Kombat 11', de 2020, foi lançada para computador e na plataforma de streaming de jogos Google Stadia, além dos consoles PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch.

