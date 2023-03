Funko descartará US$ 30 milhões em bonecos

A empresa Funko, responsável pela confecção de bonecos da cultura pop, irá descartar entre US$ 30 milhões e US$ 36 milhões em produtos. Isso acontece porque o gasto com o estoque dos produtos foi 48% maior em 2022 em comparação a 2021. O relatório da empresa do último quadrimestre de 2022 apontou esses resultados.

O CEO Brian Mariotti informou que o centro de distribuição do Arizona estava lotado e foi necessário alugar contêineres de armazenamento para alocar o estoque. Também foi anunciado que 10% da força de trabalho seria cortada.

Em 2021, a Funko registrou US$ 1 bilhão de vendas, um aumento de 58% comparado a 2020. No entanto, em 2022, a empresa teve um prejuízo de US$ 47 milhões.

REAÇÃO NAS REDES

Usuários do twitter criticaram a empresa. O influenciador e critico de cinema PH Santos escreveu que isso é uma atitude "bizarra". O também influenciador Load Comics escreveu que "é mais fácil jogar no lixo que doar". Um outro usuário acredita que doar os produtos poderá enfraquecer a marca.