'As Tartarugas Ninja: Caos Mutante' ganha trailer e previsão de estreia no Brasil; assista

O filme 'As Tartarugas Ninja: Caos Mutante' teve mais detalhes divulgados pela Paramount nesta segunda-feira (6). A nova animação, com produção assinada por Seth Rogen ao lado de Evan Goldberg e James Weaver, já tem trailer legendado e previsão para estrear no Brasil no segundo semestre.



Após anos se escondendo dos humanos, os irmãos tartarugas decidem fazer atos heroicos para conquistar os corações em Nova York, nos Estados Unidos, e serem aceitos como adolescentes normais.

Veja o trailer:

Com a ajuda de um novo amigo, April O’Neil, eles enfrentam um misterioso sindicato do crime, mas a situação logo se complica, quando eles libertam um exército de mutantes.Distribuído pela Paramount Pictures e a Nickelodeon Movies, o longa é uma produção da Point Grey, baseado nos personagens criados por Peter Laird e Kevin Eastman.O elenco deoriginal conta com Post Malone, Jackie Chan, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Ice Cube e o próprio Seth Rogen.