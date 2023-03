Família de Bruce Willis convida ex-colegas de elenco para ver filmes com ator e estimular memória

A família do ator aposentado Bruce Willis, de 67 anos, tem reunido esforços para tentar melhorar o estado de saúde do antigo astro, após o diagnóstico de demência, doença conhecida pela sigla FTD. Uma das táticas recentemente adotadas envolveria os antigos colegas de encenação do artista, que estariam sendo convidados para assistirem, ao lado de Willis, as produções antigas estreladas por ele.

As "sessões de cinema" estão sendo organizadas pela atual esposa do intérprete do personagem principal da franquia "Duro de Matar", a modelo Emma Heming, após a antiga companheira dele, a também atriz Demi Moore, sugerir a ideia, segundo fontes ouvidas pelo portal norte-americano Radar Online.

O plano das familiares seria reunir Willis com as cinco filhas e os amigos famosos toda semana para as exibições, em que o grupo assistiria filmes e séries estreladas pelo ator. O objetivo é que esses encontros ajudem a estimular a memória do artista aposentado.

No fim do mês passado, Wifried Gliem, prima da mãe do ator, Marlene Willis, revelou que, devido à doença, ele não reconhece mais a própria mãe e apresenta lapsos de agressividade. À revista alemã Bild, ela relatou que os movimentos do ator "são muito lentos" e que "não é mais possível manter uma conversa normal" com ele. "Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", completou na entrevista.

O estado de saúde de Bruce piorou desde o ano passado, quando ele foi diagnosticado com afasia, uma condição que dificulta a comunicação e a capacidade de compreensão do paciente, e que não tem cura.

Apoio de familiares

Desde que adoeceu e anunciou sua aposentadoria precoce, Bruce vem sendo cuidado pela família, incluindo a ex-esposa, Demi Moore, que compartilhou que o ex-companheiro teve sua fala debilitada devido à afasia.

Quem costuma atualizar o estado do ator é a esposa dele, Emma Heming, que disse estar aliviada por, hoje, ter um diagnóstico preciso do que o marido enfrenta.

"Infelizmente, a dificuldade de comunicação é um dos sintomas dessa doença que ele está enfrentando. Embora seja muito doloroso, é um alívio ter um diagnóstico claro. É uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa", informou a família, em comunicado.

