Filha de Bruce Willis lamenta desgaste emocional após diagnóstico do pai

A filha do ator aposentado Bruce Willis, Scout LaRue Willis, desabafou em suas redes sociais sobre o estado de saúde do seu pai. O artista foi diagnosticado com demência frontotemporal.

"Me sentindo emocionalmente cansada e um pouco sobrecarregada. Ainda assim maravilhada por tanto amor que as pessoas têm pelo meu pai", disse Scout em seu perfil no Instagram.

Legenda: Filha de Bruce Willis desabafa sobre estado de saúde do pai Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Bruce com a atriz Demi Moore, Scout compartilhou uma foto do pai na quinta-feira (16). A publicação agradece o apoio dos fãs e direciona para o comunicado da família sobre Bruce.

"Como família, quereremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos pelo amor e compaixão por Bruce nos últimos dez meses. Sua generosidade de espírito tem sido impressionante, e estamos tremendamente gratos por isso", diz a declaração.

O comunicado foi assinado por Emma Heming Willis, esposa do artista, Demi Moore, sua ex-mulher, e as filhas dele. Elas falam sobre a gravidade da doença e pedem que a mídia conscientize pessoas sobre a condição.

Demência frontotemporal

Bruce teve a aposentadoria anunciada pela família em março de 2022. Na época, ele foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

O quadro clínico do artista teve uma piora e foi detectada a demência frontotemporal. A família afirmou que, mesmo sendo doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico mais concreto.

A demência frontotemporal faz com que um ou dois lobos do cérebro se degenerem, afetando a personalidade, o comportamento, a linguagem e a memória.