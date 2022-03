Família de Bruce Willis anuncia aposentadoria de ator após diagnóstico de afasia

A família de Bruce Willis anunciou, nesta quarta-feira (30), a aposentadoria do ator aos 67 anos. Ele foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

"Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas", diz o comunicado.

Legenda: Bruce em cena de um dos filmes "Duro de Matar" Foto: ´Divulgação

Na postagem, a família do ator destacou a parada na carreira artística de Bruce Willis. "Como resultado disso, e após muita análise, Bruce está saindo da carreira que significou tanto para ele".

O que é afasia?

Legenda: Problema pode afetar áreas linguagem oral e escrita do paciente Foto: Shutterstock

De acordo com publicação Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com AVC, do Ministério da Saúde, as afasias são distúrbios que afetam os aspectos de conteúdo, forma e uso da linguagem oral e escrita, em relação à sua expressão e/ ou compreensão, como consequência de uma lesão cerebral.



Este distúrbio é observado na expressão de símbolos por meio da comunicação oral, escrita (dislexias e agrafias adquiridas) ou gestual, tratando-se de uma dificuldade do paciente em lidar com elementos linguísticos.

Abordagens terapêuticas sugeridas na intervenção do pacientes

Afasia expressiva

Garantir estimulação auditiva e visual, dentro de um contexto adequado;

Combinar estímulos auditivos e visuais com significação atribuída;

Controlar extensão do estímulo;

Comunicação por meio de palavra-chave, com sequência narrativa;

Usar o gesto e a escrita como auxiliares à expressividade;

Estimular respostas do paciente, garantindo a integração de aferência, processamento e eferência;

Métodos terapêuticos: Terapia melódica; o Comunicação alternativa, com recomendação para atividades funcionais

Compreensiva