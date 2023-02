Bruno Gaga aperta botão da desistência e deixa o BBB 23

O participante Bruno Gaga apertou o botão da desistência na tarde desta sexta-feira (17) após a Prova do Líder. Com isso, o brother deixa a casa do BBB 23.

"Muita pressão, saudades dos meus pais, minha família! Cheguei no meu limite! Não tava conseguindo ser eu... tava sofrendo muito!", justificou.

Os outros participantes do Grupo Deserto tentaram evitar o acontecimento. Alface e Bruna, que estavam na cozinha, correram para a sala, seguido de Cara de Sapato.

Após a saída dele, o Boninho deixou um recado para os participantes: "atenção, como vocês já perceberam, o BBB é um jogo para os fortes. Agora, vocês tem menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na despensa e jogo que segue".

Discurso de despedida

No confessionário, Bruno fez um discurso de despedida: "Estou desistindo do programa, por uma pena, não sei se é uma fatalidade. Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora. Quando me inscrevi, queria fazer história na minha vida, mudar a vida da minha família, e brilhar".

"Sentia uma luz dentro de mim, quero levar minha alegria para todo o Brasil. Nisso, cheguei nesse programa muito feliz e muito realizado de um sonho, mas depois disso, da pressão psicológica do jogo...", ele decidiu desistir.

Para ele, as críticas tiveram um peso forte nessa decisão. "Pessoas dizendo 'Bruno, você é um personagem, é um biscoiteiro'. Esse é meu jeito, que eu não ia mudar muito. Bateu muita tristeza, saudades, infinitas emoções, que eu não estava suportando mais", acrescentou.

Ele não queria mostrar para o Brasil o Bruno apagado, ofuscado. "Limite da tristeza, da insegurança, do medo. Meu corpo físico estava aqui, mas minha mente estava distante. Eu aguentei muito".

O que perde ao apertar o botão da desistência?

Ao apertar o botão da desistência, o brother perde todos os prêmios que ganhou durante o reality, assim como o cachê da participação. Os anônimos do pipoca recebem um salário mínimo por mês, acrescentado de mais R$500 por semana.

Além disso, não pode participar das atrações da TV Globo, como Mais Você, Domingão com Huck e os programas do Multishow. Normalmente, os eliminados dão entrevistas relatando as experiências na casa.

Choro e despedida

Todos os brothers foram para a sala a fim de se despedir de Bruno Gaga. "Minha mente tava tão distante, eu só tava o corpo físico aqui. O medo, a insegurança, a pressão, é muita coisa que envolve", explicou.

Bruno Gaga Ex-BBB "Eu cheguei no meu limite, senão ia adoecer aqui. Meu coração parecia que ia esmagar no peito.”

Aline, dupla dele ao entrar na casa, pediu desculpas. "Meu Deus que loucura é essa, o que é isso que está acontecendo? Eu acho que eu fui insensível com ele".

Legenda: Na sala, participantes se reuniram para se despedir de Gaga Foto: Reprodução

Marvvila e Larissa tentaram consolá-la. "Não tem nada a ver com você, ele já estava no limite dele". Amanda complementou: "ele estava se perdendo".

Prova do Líder

Após aguentar mais de 15 horas, Cezar Black foi o vencedor da Prova do Líder de Resistência Frango de Padaria Seara, no BBB23. A disputa entre ele e Aline terminou somente às 15h08 horas desta sexta (17), após a cantora ser eliminada pela direção do programa.

A disputa foi ainda mais importante porque os primeiros nove brothers a desistir tiveram consequências no jogo, sendo uma delas o Paredão.

Com sete horas de dinâmica, oito participantes já haviam saído da Prova do Líder. Devido a uma das consequências, Fred acabou sendo indicado direto para o Paredão, enquanto Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da próxima disputa pela liderança.