Jovem com pior dor do mundo espera melhora com terapias antes de decidir sobre eutanásia

Diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, a jovem Carolina Arruda, de 27 anos, deixou a Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, na última sexta-feira (30).

Ela tentou um novo tratamento para aquela que é considerada a "pior dor do mundo", com sintomas de dores intensas no rosto, pontadas e sensação de choque. Sem novas terapias, a estudante de veterinária foi liberada para voltar para casa.

Durante os dias em que ficou internada, a jovem recebeu um implante de neuroestimuladores na medula espinhal e na face, mas não houve resposta efetiva. O caso dela é ainda mais desafiador por ser bilateral, afetando os dois lados do rosto.

A jovem de 27 anos convive há onze anos com a doença que afeta um dos maiores nervos do corpo humano.

Em meados de agosto, a estudante também recebeu uma bomba de infusão de medicamentos, para aliviar as fortes dores.

Eutanásia não está descartada

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a mulher disse que as dores melhoraram e passaram a ser menos frequentes, diminuindo de 50 para 20 ocorrências diárias, em média.

Ainda na conversa, ela disse que a possibilidade de eutanásia não está descartada. Contudo, ela tem planos de esperar mais seis meses monitorando os efeitos da bomba de infusão.

A jovem chegou a fazer uma vaquinha virtual para conseguir pagar o procedimento de eutanásia na Suíça. Com a repercussão do caso, a Clínica da Dor da Santa Casa de Alfenas ofereceu o tratamento gratuito para a estudante. Atualmente, ela é acompanhada por uma equipe que conta com especialistas em diversas áreas da saúde.