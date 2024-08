Fazer teste de elenco é padecer entre a expectativa e o silêncio

Quem trabalha como ator/atriz sabe que faz parte da lógica do mercado passar por testes de elenco. Até artistas mais conhecidos da grande mídia, por vezes, passam por esses testes, para que a produção de um determinado produto artístico analise se você está apto para o papel desejado, se tem os elementos para aquela obra ou se, de repente, não fica melhor com outro personagem.

Todo processo seletivo vai trazer as ferramentas técnicas e subjetivas dos produtores de elenco, daqueles que selecionam os atores. Muitas vezes, os candidatos aos papeis não possuem quase ou nenhuma informação sobre os reais requisitos que serão avaliados. É quase um bilhete de loteria, você precisa contar muito com a sorte, para além do seu próprio preparo e competência.

Nunca vi problemas em fazer testes, pelo contrário. Acho importante testar e avaliar para, ao fim, fazer a escolha correta dos atores e atrizes que farão a obra. No entanto, há um detalhe nesse mecanismo que é, no mínimo, deselegante e grosseiro: a falta de comunicação do resultado final.

Se um produtor anuncia ou convida artistas para testes de elenco com educação e delicadeza, qual a dificuldade de fazer uma devolutiva, ainda que seja negativa? Já imaginou se inscrever para um vestibular ou edital e não haver lista de selecionados? Ser aprovado ou não faz parte do processo, todo mundo sabe, é uma aposta nossa, enquanto artista também, mas é necessária uma resposta.

Já vi artistas fazerem testes, aguardarem uma ligação de retorno, uma mensagem, um e-mail, que seja, e não receberem nada além de silêncio. Muitas vezes, a produção da obra começa, estreia e é pelos jornais que se sabe quem fará parte do elenco, enquanto você segue aguardando a resposta sobre o tempo e dedicação que dispôs para aquele momento.

Falo por experiência própria, a sensação é de tomar um banho de gelo. Essa prática sempre me irritou e os artistas-leitores dessa coluna, provavelmente, irão me entender. Das vezes que depositei todas as minhas fichas em algo que não aconteceu, acabei criando situações que me fizeram duvidar do meu talento e do meu conhecimento e não é possível seguir assim sempre.

Sei que quando nos colocamos à disposição de um teste de elenco, estamos oferecendo nossas habilidades, nosso conhecimento, estudo, dedicação, tempo, nosso desejo de fazer parte e, muitas vezes, nossos sonhos. É, eu sei, parece meio piegas falar em sonho quando o assunto é lógica, mercado e capital, mas antes disso, eu escrevo sobre viver de arte e isso tem a ver com apostar em sonhos, sim.

Com o passar do tempo, a raiva e a frustração foram deixando de me consumir. Sigo achando desrespeitoso não obter respostas do que me prestei a fazer, mas hoje entendi que testes são, de fato, apenas um processo onde ser selecionado ou não é o resultado de uma corda bamba que escolhemos sempre atravessar e, por mais incrível que tenha sido seu desempenho, outros muitos fatores - que fogem da sua capacidade - entram sempre em jogo.

Se você, artista que me lê, está aguardando uma resposta nesse exato momento, serene seu coração e considere seu trabalho feito, sua parte está concluída e o resto não lhe compete mais. Não alimente sonhos que não estão em suas mãos, segure firme no que você tem de concreto, a sua arte. O resto, o tempo traz e o vento leva.

