Xand Avião e o rapper pernambucano Mago de Tarso gravam feat no Ceará; veja imagens

Vem parceria nova de Xand Avião nas plataformas de streaming de música. O forrozeiro decidiu fazer dueto em feat com o pernambucano Mago de Tarso. Com exclusividade à coluna, os artistas divulgaram imagens da produção gravada no Ceará.

Mago de Tarso, rapper de 25 anos que tem se destacado na cena do rapper e trapper pela valorização da cultura nordestina, é conhecido pela habilidade em mesclar trap, brega funk e funk. No meio musical, ele ganhou atenção pelas canções "Nordestino Mesmo!", "Caranguejo do Trap", entre outras.

Veja imagens:

Legenda: Cantores gravaram produção audiovisual em diferentes em locação com grandes coqueiros Foto: Gabriel Rissi/Divulgação

Legenda: Xand Avião e Mago de Tarso em bastidor de clipe Foto: Gabriel Rissi/Divulgação

Com uma forte identidade regional, Mago frequentemente presta homenagens a ícones da cultura pernambucana, como Chico Science e Reginaldo Rossi.

Agora, a parceria com Xand Avião, um dos nomes mais icônicos do forró, promete trazer uma fusão empolgante de ritmos e estilos. Os artistas se encontraram algumas vezes nesta semana para os ajustes finais da colaboração em estúdio.

A música ainda não tem data de lançamento, mas em breve novas informações sobre a parceria serão divulgadas.

Mago de Tarso aproveitou a passagem por Fortaleza (CE), na última semana, e chegou a frequentar praias da capital cearense, além de espaços culturais com batalhas de rap.