Manim Vaqueiro deixou vida de auxiliar de obras pela música e conquistou produtora de Xand Avião

José Emanuel Gonçalves Pereira, 20, conhecido por Manim Vaqueiro, é um dos nomes do piseiro que entrou para o casting de artistas da produtora Vybbe — empresa do cantor Xand Avião. Em entrevista à coluna, o jovem cantor falou da mudança de vida por meio da música e ainda declarou, com bom humor, que quer viver um amor em Fortaleza (CE).

Natural de Ipubi (PE), ele começou a trabalhar cedo. Ele foi camelô, auxiliar de obras na quebra de blocos de pedras, no setor de mineração de gesso, e até atuou em lava-jatos.

Veja entrevista:

Uma curiosidade é que ninguém da família do cantor é envolvido no meio musical. "Eu amo música desde pequeno. Eu via a galera cantando e sentia uma energia diferente. Quando era mais novo, todo dia bem cedo, lá em casa, um tio meu gostava de ouvir música. A gente acordava com ele botando Limão com Mel, Mala 100 Alça. Ali, eu já sentia uma energia diferente", explicou o pernambucano.

O mais velho de quatro irmãos, Manim começou a fazer as primeiras rimas aos sete anos absorvendo as melodias das 'toadas', um gênero marcante das festas juninas nordestinas, enquanto trabalhava aos finais de semana nas feiras com a mãe, que vendia frutas

Cantor busca um relacionamento amoroso

Nos últimos meses, diferentes vídeos de Manim Vaqueiro com declarações amorosas viralizaram nas redes sociais. O cantor está em busca de um relacionamento amoroso e, por onde realiza show, tenta conquistar uma namorada.

"Meninas de Fortaleza, não conheço vocês bem, mas estou a procura de um relacionamento. Não sei como é o coração de vocês, se em Fortaleza, as meninas se apegam ligeiro... para quem tá em busca de um relacionamento, espero que vejam esse vídeo, me mandem mensagem no Instagram", declarou com bom humor o cantor.

Por onde passa, o cantor ganha atenção das fãs. Só em junho deste ano, mês oficial do São João, ele realizou 31 apresentações em cidades dos estados de Alagoas, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí e Tocantins.

Top 1 no Spotify

Mesmo com o pouco tempo de carreira, Manim já conquistou o top 1 do Spotify Brasil das músicas mais ouvidas no país com "Forró e Desmantelo Mtg". No primeiro semestre deste ano, a canção ficou entre as quatro faixas mais ouvidas na playlist "Viral Songs Global" da plataforma.

O primeiro grande sucesso do forrozeiro foi "Diz a verdade", que viralizou no TikTok e Instagram em 2023, e atualmente o clipe oficial no Youtube conta com mais de 26 milhões de visualizações.

Para o segundo semestre de 2024, Manim prometeu o lançamento de um EP com músicas inéditas.