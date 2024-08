Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (31)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (31) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Zefa Leonel aceita conversar com Deodora.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Zefa Leonel aceita conversar com Deodora. Quinota afirma a Marcelo Gouveia que não reatará com Artur. Esperança convence Jordão Nicácio a voltar para a mina de turmalina paraíba. Deodora convida Zefa Leonel e Seu Tico Leonel para jantar com ela e Ariosto, com a desculpa de falar de negócios. Benvinda alerta Quinota sobre os perigos de ficar sozinha com Marcelo Gouveia.

Tia Salete confronta Corina Castelo. Blandina fica mobilizada com a exploração sofrida por Tia Salete e decide comprar de Corina Castelo todos os vestidos feitos pela costureira. Os Leonel chegam para o jantar na casa de Ariosto e Deodora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.