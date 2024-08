O 'Psicopata Americano' está na moda (mais uma vez)

Existem alguns símbolos icônicos na consultoria de estilo que são usados de forma muito leviana quando viram conteúdo para as redes sociais. Esses símbolos, frases tão inocentes e sem qualquer teor depreciativo, são usados para caracterizar as pessoas pelo que elas usam ou não.

Na internet, o conteúdo vem em forma do que tem cara "de pobre" ou "de rico", de fotos que simbolizam uma mulher elegante e outra com "energia de fubanga", tudo meticulosamente organizado para que qualquer coisa que tenha sua veia ancestral pulsante seja higienizada para o paladar de quem consome esse tipo de conteúdo.

É a eugenia das redes sociais. Profissionais se valem de um conhecimento datado, vazio e sem autocrítica para fazer uma espécie de apartheid. Usam conhecimentos como a consultoria de estilo e o visagismo para fomentar esse apagamento de pessoas, culturas e costumes.

Essa não é a moda, nem a consultoria de estilo que eu acredito, muito menos o tipo de conteúdo que eu acho libertador. Informação nos emancipa, mas também nos dizima.

Tornar algo tão comum e inerente à nossa existência, como a roupa e a possibilidade de escolher o que vestir, num clube seleto e exclusivo é o puro suco da elite do atraso.

Fato é que o público-alvo desse tipo de informação são as mulheres, mas recentemente me deparei com uma "nova" expressão: o looksmaxxing. Não é algo saído do forno, é uma expressão que foi cunhada em 2010 pelo movimento de subcultura masculinista e que se inspira muito no estilo yuppie norteamericano, muito bem representado pelo personagem Patrick Bateman, no filme "Psicopata Americano".

A prática do looksmaxxing é baseada no processo de potencializar a atratividade física - e também é só a pontinha do que a indústria da beleza significa para o público feminino.

E como tudo na moda e na área da beleza é cíclico, o termo tem ganhado força desde 2020 entre a geração Z por conta, especialmente, de redes sociais como o TikTok. É o heroin chic dos anos 2000 repaginado.

Agora veja só: nosso país é continental. Herdamos culturas milenares, numa mesma região encontramos pessoas brancas, pretas, asiáticas, indígenas e variações de tudo isso que é resulta nesse caldeirão cultural que habitamos.

A estética clean girl, old money e até estilos de vida, como o quiet luxury, são a epítome da pasteurização da diversidade.

Não sejamos imprudentes ao achar que é só mais uma tendência, é só mais um conteúdo como qualquer outro. Não só mais uma estética, são práticas que prezam por um ideal supremacista e de ideias muito conservadoras.

Não é só sobre enaltecer o que você tem de melhor ou sobre autoconhecimento: é sobre distinção social e privilégio branco.



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora