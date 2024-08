CAPTEI: Telma e Manuela Capelo celebram datas memoráveis em festa intimista com muitos reencontros

No último sábado à noite, 24, a família e os convidados se reuniram no Mango Casa de Eventos para celebrar duas datas especiais: os 80 anos de Telma e os 50 anos de Manuela Capelo.

A festa, organizada pela própria filha de Telma, Manuela, foi marcada por momentos de reencontros e repletos de amor.

Legenda: Manuela Capelo Foto: LC Moreira

Com uma decoração caprichada, música ao vivo na voz e no violão de Airton Lopes e um clima intimista, a festa contou com a presença dos familiares e amigos mais próximos das aniversariantes. Todos compartilharam momentos de muita alegria, celebrando juntos as décadas marcantes de Telma e Manuela.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Airton Lopes Foto: LC Moreira

Para Manuela, que reside em Miami, a oportunidade de celebrar ao lado da família foi ainda mais especial. A festa foi repleta de momentos marcantes.

Legenda: Mark Benton, Ana Elise Magalhães, Telma Capelo, John Ilgenfritz, Manuela Capelo, Zoe Ilgenfritz e Nick Neirotti Foto: LC Moreira

LC Moreira fez os registros por lá.

Vem ver!

Legenda: Telma Capelo e Paulo Afonso Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e Telma Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo, Paulo Afonso e Telma Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Elise Magalhães e Manuela Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo e John Ilgenfritz Foto: LC Moreira

Legenda: Ernesto e Iara Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Zoe Ilgenfritz e Nick Neirotti Foto: LC Moreira

Legenda: Shiara Alencar, Manuela Capelo e Vanessa Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Machado, Manuela Capelo e Ingrid Fonteles Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo e Glice Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Elise Magalhães, Manuela e Telma Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane, Jurandir e Vanessa Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Yuri Torquato, Caroline, Manuela e Fátima Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Capelo, Jader Diniz, Manuela, Telma e Daniela Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Capelo, Alcília Fernandes, Manuela Capelo, Raquel Praxedes, Tonho e Isabela Zandoná Foto: LC Moreira

Legenda: John Ilgenfritz, Manuela Capelo, Zoe Ilgenfritz, Nick Neirotti e Bob e Ilgenfritz Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo e Karine Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Mark Benton e Ana Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo e Glice Parente Foto: LC Moreira

Legenda: John Ilgenfritz, Manuela Capelo, Glice e Ronaldo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo, Vera Tigre, Telma Capelo, Lúcia Castelo Branco e Karina Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Valeria e Verônica Magalhães, Paulo Afonso, Telma e Manuela Capelo, Vanda e Valda Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Mark Benton, Ana Elise Magalhães, Manuela Capelo, Viviane Machado e Telma Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Capelo Foto: LC Moreira