Xuxa relembra método de bronzeamento com Luiza Brunet: 'Nuas na laje'

Durante sua participação no programa Caldeirão com Mion, neste sábado (31), Xuxa relembrou uma antiga prática de bronzeamento com Luiza Brunet, amiga de longa data. A apresentadora compartilhou que, no início de sua amizade com a modelo, ambas tomavam sol despidas para evitar marcas de biquíni.

O programa contou com a presença de Xuxa e de várias personalidades que marcaram sua trajetória, incluindo Luiza Brunet, com quem mantém uma amizade desde o começo de sua carreira. Xuxa destacou a proximidade imediata que tiveram: "A gente se deu bem de cara."

Luiza Brunet revelou que a apresentadora criou um método para minimizar as marcas de biquíni, essencial para seus trabalhos como modelos em catálogos de lingerie: "A gente fazia muito catálogo de lingerie e ia pra laje não pra ter marquinha, mas pra perder."

Xuxa explicou como funcionava: "Como a gente tinha que vender biquíni, calcinha, sutiã, a gente não podia ter outra marca. Imagina vender um tomara que caia com (marca de) alça? A gente ia pra laje e ficava pelada, eu e ela tomando banho de sol."