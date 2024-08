Matthew Perry: assistente pessoal e médico do ator se declaram culpados por morte

O assistente pessoal e o médico de Mattew Perry se declararam culpados pela morte do ator. No total, cinco pessoas foram indiciadas e acusadas pelo homicídio.

Os suspeitos pela morte são o ex-assistente pessoal do ator, Kenny Iwamasa, os médicos Mark Chavez e Salvador Plasencia, e os fornecedores da droga, Erik Fleming e Jasveen Sangha, esta conhecida como “rainha da cetamina”.

Quem confessou o envolvimento no caso foram Mark Chaves, Fleming e Iwamasa. Segundo a TVZ, as investigações apontam que o ator teria consumido cetamina, um tipo de anestésico, antes de morrer.

Mattew interpretou Chandler Bing no seriado “Friends”. Ele foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em 28 de outubro de 2023.

A investigação apontou que Perry e Iwamasa gastaram cerca de US$ 55 mil, equivalente a R$ 300 mil, em drogas em setembro do ano passado.

O assistente disse à Justiça que aplicou três doses de cetamina no ator, a pedido dele, no dia da sua morte: "me injete uma bem grande”, teria dito Mattew à Iwamasa durante a terceira dose.

Na confissão documentada, o assistente falou ainda que o ator pediu a ele que preparasse uma banheira de hidromassagem. Já Chavez teria se declarado culpado da acusação de conspiração para distribuir cetamina.

FIANÇA

O médico Salvador Plasencia pagou fiança no valor de U$ 100 mil, cerca de R$ 560 mil, e segundo a TVZ está prestes a reabrir o consultório. Ele segue impedido de receitar cetamina.

"Erik Fleming, outro réu confesso, comprou 25 frascos de cetamina de Jasveen Sangha e teria dado para o assistente de Perry. Sangha segue detida e sem direito a fiança, ela tem uma audiência marcada para o dia 15 de outubro", ainda conforme a TVZ.

Causa da morte

As investigações sobre a causa da morte do ator Matthew Perry, estrela de Friends, foram finalizadas pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 10 de janeiro deste ano.

O Instituto de Medicina Legal de Los Angeles definiu a causa da morte do ator pelos efeitos de cetamina.

O relatório do legista responsável tinha apontado que a morte foi acidental e envolve afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina. Este último remédio citado é utilizado no tratamento de transtorno por uso de opioides.

Perry já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas no passado. Não foram encontradas outras drogas no sistema circulatório do ator, entretanto, ainda conforme as informações reunidas pelo médico legista responsável pelo caso.