Médico suspeito de envolvimento na morte do ator Matthew Perry é preso; veja mais

Um médico foi preso suspeito de envolvimento na morte do ator Matthew Perry, estrela da série estadunidense "Friends". Nesta quinta-feira (15), um promotor federal dos Estados Unidos ainda disse que cinco pessoas foram acusadas pela morte por overdose do astro.

"Os acusados se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Sabiam que era um risco muito grande para Perry, mas o fizeram mesmo assim", afirmou o promotor da Califórnia, Martin Estrada.

Conforme a rede NBC, que citou autoridades judiciais, indicou que houve uma prisão, no âmbito de uma investigação policial, para saber como o ator obteve as drogas.

Já o TMZ detalhou que "pelo menos um médico foi preso, junto com vários traficantes que ajudaram a organizar e entregar a cetamina a Perry".

Investigação sobre compra de cetamina

Uma autópsia determinou que a morte foi ocasiona por "efeitos agudos da cetamina", uma droga controlada que se acredita que Matthew tomava como parte de uma terapia supervisionada.

Porém, uma investigação legal foi conduzida para saber como o ator obteve a droga, já que ele supostamente não recebia sua sessão de infusão de cetamina há vários dias.

Embora apenas pequenas quantidades tenham sido encontradas em seu estômago, um nível elevado foi detectado em sua corrente sanguínea.

Médicos e veterinários costumam usar cetamina como anestésico e cientistas testaram seu uso como tratamento para a depressão. Os usuários clandestinos a consomem ilicitamente por seus efeitos alucinógenos.

Causa da morte

As investigações sobre a causa da morte do ator Matthew Perry, estrela de Friends, foram finalizadas pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 10 de janeiro deste ano.

O Instituto de Medicina Legal de Los Angeles definiu a causa da morte do ator pelos efeitos de cetamina.

O relatório do legista responsável tinha apontado que a morte foi acidental e envolve afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina. Este último remédio citado é utilizado no tratamento de transtorno por uso de opioides.

Perry já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas no passado. Não foram encontradas outras drogas no sistema circulatório do ator, entretanto, ainda conforme as informações reunidas pelo médico legista responsável pelo caso.