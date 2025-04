Previsão do signo de Virgem para hoje, 9 de abril

Estamos no meio de uma semana impulsiva. A energia pede atitude, ação e decisões pautadas no que você pensa e deseja. É como se o universo sussurrasse: "vai lá e faz!" – e isso pode ser poderoso. Mas em meio a tanta vontade de fazer acontecer, surge um lembrete importante: os relacionamentos também estão pedindo atenção.



A Lua Cheia em Libra se aproxima e com ela vem a necessidade de ajustar o foco. Nem tudo é sobre o eu, há um nós que também precisa ser cuidado. Observe com calma. Não exagere nem na entrega nem na distância. Seja detalhista, repare nos gestos, nas entrelinhas, nos convites silenciosos à reflexão.



Hoje, o céu sugere um meio-termo: siga seus desejos, sim, mas não se esqueça de incluir quem caminha ao seu lado. Cultivar laços também é uma forma de realizar.

Signo de Virgem hoje

Talvez você esteja querendo resolver tudo agora, com perfeição e controle. Mas hoje o céu pede mais presença do que performance. Observe, escute e permita que a vida também te surpreenda com pequenas alegrias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.