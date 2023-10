Matthew Perry, o Chandler da 'Friends', morre aos 54 anos

O ator Matthew Perry, o Chandler da série Friends, morreu aos 54 anos, neste sábado (28). A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Segundo o portal, fontes policiais afirmaram que o artista foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles.

Os socorristas foram chamados para atender uma ocorrência de parada cardíaca. No entanto, há indícios de que Perry tenha morrido afogado. Não havia drogas no local nem indicativos de crime, conforme o site.

A última publicação do ator, nas redes sociais, foi há cinco dias. Ele publicou uma foto em uma piscina.

Legenda: O ator postou uma foto há cinco dias Foto: Reprodução/Instagram

Quem foi Matthew Perry

Matthew nasceu em 19 de agosto de 1969. O seu papel mais famoso foi o de Chandler Bing, da série Friends. Em 2013, o ator protagonizou a série "Go On", mas seu último trabalho foi em 2017, interpretando Ted Kennedy, na minissérie "The Kennedys After Camelo".

Em 2022, o artista lançou a autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". No livro, ele relatou sobre a luta contra a dependência química.