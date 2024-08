Entenda o que é VPN, recurso que virou alvo de bloqueio e de recuo de Alexandre de Moraes

Um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a rede social X no Brasil, ganhou ainda mais destaque por ordenar que as lojas de aplicativos da Apple e da Google estendam o bloqueio também para acesso usando programas de redes privadas, as "VPN".

O magistrado, inclusive, estabeleceu uma multa de R$ 50 mil para cada internauta que utilizar o recurso. Diante da reação negativa da ordem, Moraes recuou desse trecho da decisão.

Contudo, o termo "VPN" gerou questionamentos nas redes sociais de parte dos internautas que desconhecem o recurso.

VPN, originalmente, é Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual. O recurso possibilita a conexão segura de usuários em redes públicas, estabelecendo um fluxo de dados de forma anônima.

Conexão privada

O recurso é muito utilizado em países onde os bloqueios a sites ou redes sociais são mais comuns, permitindo que usuários burlem as barreiras locais.

O uso de VPN também é comum em empresas de segurança ou mesmo para a conexão remota a servidores, possibilitando, por exemplo, o trabalho remoto.

Na prática, ao usar o recurso, o endereço de IP, que identifica cada usuário na internet, fica oculto, impedindo a identificação, por exemplo, da localização do internauta.

O histórico de acessos, assim como os dados inseridos nos sites também deixam de ser rastreáveis.

Com isso, os bloqueios locais não atingem tais usuários.