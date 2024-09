Cinema do Dragão celebra 11 anos com programações especiais e olhar à história do cinema cearense

Pelo menos três longas cearenses de tempos distintos, curtas filmados no Poço da Draga ao longo dos anos 2000 e edições especiais de projetos que compõem a história do Cinema do Dragão estão entre as programações que irão marcar a comemoração dos 11 anos do equipamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

A abertura do projeto Rememorações, proposto na ocasião do décimo aniversário do cinema pelo curador e programador Fabio Rodrigues Filho, ocorre neste domingo (1º), às 19 horas, com a exibição do longa cearense “O Sertão das Memórias” (1996), de José Araújo.

Além dele, irão compor a programação, entre outras atividades, uma exibição gratuita de “Eu não conhecia Tururu” (2002), de Florinda Bolkan, em 35mm, em edição do projeto Cinema com Tapioca; e a estreia de “Quando eu me encontrar”, de Michelline Helena e Amanda Pontes.

Rememorações

O projeto que celebra o aniversário do equipamento propõe entremear invenções e a “historicidade própria dessas duas salas”, como aponta Fabio, a partir de proposições de programações semanais majoritariamente gratuitas.

O programador define ainda o Rememorações como “um certo modo ativo de pensar e lidar com a memória do cinema, ora refazendo projetos especiais que já ocorreram aqui, ora trazendo uma programação especial que reenergize”.

“É um momento que as faixas curatoriais criadas, os programas públicos, as ações especiais e mesmo as parcerias que já estão em curso ou estreando na grade são ativadas durante um mês e o público pode experimentar as ofertas sensíveis, até desaguar na RetroExpectativa, em janeiro” Fabio Rodrigues Filho curador do Cinema do Dragão

Nesta celebração de 11 anos, a data está articulada com outros marcos históricos importantes do ano para o Ceará e o território do Dragão do Mar, diz o curador, como o centenário do cinema cearense, os 140 anos da abolição no Ceará e os 118 anos do Poço da Draga.

A partir da imbricação de marcos e celebrações, a edição deste ano tem como mote a Negra Ambrosina, como ficou conhecida a pianista cearense Ambrosina Teodorico, “que fez trilhas sonoras ao vivo para filmes silenciosos no começo do século XX, aqui em Fortaleza”, ensina o curador.

“Esta também é a contribuição do Centro Dragão do Mar: pensar, honrar e criar junto ao legado de personalidades negras do Estado que, por mais esquecidas, mais fortes parecem nos apontar caminhos” Fabio Rodrigues Filho curador do Cinema do Dragão

Programações do Rememorações

O premiado longa “Quando eu me encontrar”, que estreia no próximo dia 19 de setembro, irá compor a agenda do programa especial de aniversário do Cinema do Dragão, ainda sem data definida.

Já no dia 15, o espaço recebe edição especial do projeto Nas Trilhas do Dragão, que aproxima audiovisual e música, com a exibição do documentário “A Música de Léa Freire”. Estarão presentes o diretor Lucas Weglinski e a própria instrumentista, que fará apresentação de piano na ocasião.

Legenda: O longa "Eu não conhecia Tururu" será exibido na programação de aniversário de 11 anos do Cinema do Dragão Foto: Divulgação

Para o dia 22, estão previstas duas programações: uma edição do Programa Vizinhanças dedicada ao Poço da Draga, com a exibição da sessão “A arte do salto”, com curtas sobre a comunidade; e edição especial do projeto Cinema com Tapioca, idealizado por Franzé Santos, que exibirá o longa “Eu não conhecia Tururu”, da cearense Florinda Bolkan.

Outras programações e detalhes de acesso e horários das já adiantadas serão divulgados ao longo das próximas semanas pelo Cinema do Dragão.

O Sertão das Memórias

O longa que abre a edição atual do Rememorações mistura ficção e documentário e acompanha Antero e Maria, “heróis sem laurel das terras tórridas e sofridas do nordeste brasileiro”. A obra referencia aspectos religiosos, culturais e sociais do sertão cearense a partir de inspiração na trajetória dos pais do diretor José Araújo.

A escolha do filme para o projeto dialoga com o atual contexto de estreias simultâneas de filmes cearenses nos cinemas, incluindo nas salas do Dragão do Mar.

Legenda: Exibição de "O Sertão das Memórias", de José Araújo, marca abertura do programa Rememorações Foto: Divulgação

“O Cinema do Dragão é uma sala de construção de repertório, mas nos concentramos, especialmente, em dar vazão, lugar e atenção crítica à produção contemporânea, notadamente em circuito comercial de distribuição”, inicia Fabio.

“Sendo assim, me parece que estas ocasiões especiais, como a RetroExpectativa ou o Rememorações, é nosso momento chave de aflorar o contemporâneo, perspectivando historicamente, buscando afinidades e conexões improváveis com filmes de outrora e mesmo traçando conexões entre obras contemporâneas que parecem ‘distantes’” Fabio Rodrigues Filho curador do Cinema do Dragão

O conhecimento do longa que irá abrir — e também encerrar — o programa deste ano veio para o curador após fala de Petrus Cariry durante pré-estreia de “Mais Pesado é o Céu” na Mostra RetroExpectativa, em janeiro deste ano.

O realizador afirmou na ocasião que considerava “Corisco & Dadá”, de Rosemberg Cariry — exibido na mesma mostra do Dragão em sessão especial — e “O Sertão das Memórias” como “dois filmes fundamentais para pensar o Cinema cearense e brasileiro como um todo”.

O longa, descreve Fabio, é “radical na sua forma, no modo de falar de si, na imbricação ficção e documentário, mas também no contexto em que surge, em plena retomada e tem um alcance internacional, indo inclusive para o Festival de Berlim”.

Balanço do ano

Até aqui, com ainda mais quatro meses até o final do ano, o público de 2024 do Cinema do Dragão já se aproxima do total de 2023: no ano passado, foram 38.247 pessoas espectadoras, enquanto até agosto já são mais de 34 mil.

4 mil é a media de espectadores mensalmente no Cinema do Dragão

78 filmes estrearam no Cinema do Dragão até agora em 2024

35 dos 78 filmes foram produções nacionais

Os dados são partilhados por Fabio Rodrigues Filho, que está à frente da curadoria e programação do Cinema do Dragão há pouco mais de um ano, desde 23 de agosto de 2023.

“Esses dados que apresento estão falando especialmente do circuito comercial e a realidade do Cinema envolve uma complexa programação que acolhe mostras, festivais, exibições especiais, programas formativos, etc, que nos fez ter, somente este ano, 38 parcerias”, destaca.

Legenda: Curador e programador do Cinema do Dragão Fabio Rodrigues Filho Foto: Ana Raquel / Divulgação

Para além de quantidade, o curador ainda reforça a face qualitativa no Cinema do Dragão, que tem “trabalho de democratização do acesso e de engajamento com a produção independente, autoral e implicada estética e politicamente, mesmo enfrentando várias dificuldades”, afirma.

Para os próximos passos do equipamento, Fabio destaca o projeto "Cinema do Dragão: Telas Plurais, Cenas Diversas", aprovado em edital da Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Fortaleza, e mais sessões da faixa Outras-metragens, voltada a filmes além do formato de longa.

Um desejo norteador, ele ainda adianta, é o de lançar uma convocatória de filmes cearenses para compor o programa Se Achegue! Cinema na Praça!, que exibe comédias para pessoas em situação de rua do entorno do Centro Dragão do Mar. O projeto já teve 17 edições e reúne cerca de 40 pessoas por sessão.

Rememorações - exibição de “O Sertão das Memórias”

Quando: domingo, 1º, às 19 horas

domingo, 1º, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Entrada gratuita.

