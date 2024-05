Da cearense que conquistou a Itália a Wagner Moura, lembre brasileiros de destaque no cinema mundial

Por duas semanas, o ator baiano Wagner Moura encabeçou a lista da bilheteria geral dos Estados Unidos com o longa “Guerra Civil”, de Alex Garland, protagonizado pelo brasileiro. Até o momento, a produção arrecadou mais de U$ 58 milhões no país, sendo destaque também no circuito internacional.

As cifras arrecadas pela obra e a repercussão da trama têm garantido reconhecimento mundial ao protagonista, que já havia estreado em produções de Hollywood anteriormente. Além de Wagner Moura, outros brasileiros também tiveram destaque internacional no audiovisual. Confira lista!

Florinda Bolkan

Uma das grandes atrizes do cinema italiano é uma cearense de Uruburetama. Nascida Florinda Soares Bulcão, filha do político e poeta Soares Bulcão e de Hosana Sousa Bulcão, despontou mundialmente sob a alcunha de Florinda Bolkan.

Viveu no Ceará até os 17 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro e, então, para a Europa. No continente, se aproximou da produtora de cinema Marina Cicogna, com quem viveu um romance e a partir de quem conseguiu ingressar no circuito cinematográfico italiano.

Legenda: A cearense Florinda Bolkan em "Investigação Sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita", de Elio Petri, longa vencedor do Oscar em 1971 Foto: Divulgação

A atriz trabalhou com nomes como os cineastas Luchino Visconti, Elio Petri e Vittorio De Sica. Além disso, levou três troféus no David di Donatello, a principal premiação do audiovisual do país, sendo a primeira estrangeira a ganhar um troféu no evento.

A artista já retornou ao Ceará em mais de uma ocasião, inclusive para trabalhar. No final dos anos 1990, dirigiu o longa “Eu Não Conhecia Tururu”, lançado em 2000. Florinda tem hoje 83 anos e segue vivendo na Itália.

Wagner Moura

Nascido em Salvador e reconhecido no Brasil por participações em novelas e séries da TV Globo, o baiano Wagner Moura despontou internacionalmente em 2013 com o longa “Elysium”.

No entanto, a primeira produção estrangeira dele foi “Sabor da Paixão” (2000), produção dos EUA gravada na Bahia e protagonizada por Penélope Cruz e outro brasileiro, Murilo Benício.

Legenda: Ator protagoniza longa "Guerra Civil", destaque nas bilheterias dos EUA em 2024 Foto: Divulgação

Após estrear em Hollywood há mais de 10 anos, o ator participou de produções estrangeiras como a série “Narcos”, na qual interpretou o antagonista Pablo Escobar, e o filme “Wasp Network: Rede de Espiões”.

“Guerra Civil” é o primeiro filme estrangeiro protagonizado por Moura. Entre os próximos projetos do baiano, está o novo longa-metragem do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Sônia Braga

Legenda: A brasileira Sônia Braga estreou em produções internacionais com "O Beijo da Mulher Aranha" (1985) Foto: Divulgação

Com 60 anos de carreira, a paranaense Sônia Braga é uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Após estrelar filmes e novelas de sucesso no Brasil entre os anos 1960 e 1970 — como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976) e “Dancin’ Days” (1978) —, buscou Hollywood a partir dos anos 1980.

A estreia foi em “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985), do argentino radicado brasileiro Hector Babenco. A atriz também participou de filme dirigido por Clint Eastwood, das séries “Sex and the City” (2001) e “Luke Cage” (2016) e está em cartaz no terror “A Primeira Profecia” (2024), além de ganhar destaque mundial em longas brasileiros como “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019).

Alice Braga

Legenda: Alice Braga em cena como Sol Soria, de "O Esquadrão Suicida" Foto: Divulgação

Após estrear em “Cidade de Deus” (2002) e participar de longas como “Cidade Baixa” (2005), a paulistana Alice Braga — sobrinha de Sônia Braga — participou de trabalhos como “Eu Sou a Lenda” (2007), com Will Smith, e “O Ritual” (2011), com Anthony Hopkins.

A atriz brasileira também compôs os elencos de produções como “Os Novos Mutantes” (2020) e “O Esquadrão Suicida” (2021). Como destaque, protagonizou a série “A Rainha do Sul”, interpretando a narcotraficante Teresa Mendoza.

Rodrigo Santoro

Legenda: Rodrigo Santoro interpretou Xerxes no longa "300", de Zack Snyder

Destaque em obras brasileiras como a minissérie “Hilda Furacão” (1998), os filmes “Bicho de Sete Cabeças” (2000) e “Carandiru” (2003) e a novela “Mulheres Apaixonadas” (2003), Rodrigo Santoro tem carreira internacional desde os anos 2000.

A primeira participação foi em “As Panteras: Detonando” (2003), num papel sem falas. No entanto, somaram-se à filmografia do ator obras como “Lost” (entre 2006 e 2007) e “300” (2006). O ator ainda contracenou com Jim Carrey em “O Golpista do Ano” (2009) e interpretou Raúl Castro nos longas biográficos sobre Che Guevara dirigidos por Steven Soderbergh.

Bruna Marquezine

Legenda: Bruna Marquezine estreou em Hollywood no longa "Besouro Azul" Foto: Divulgação

Reconhecida nacionalmente desde os oito anos, quando interpretou Salete na novela “Mulheres Apaixonadas”, a carioca Bruna Marquezine é um dos novos nomes brasileiros que ganhou projeção internacional no cinema.

A brasileira estrelou “Besouro Azul’ (2023), longa do universo da DC, interpretando Jenny Kord, par romântico do herói, Jaime Reyes, vivido pelo ator norte-americano Xolo Maridueña.