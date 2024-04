Quem é Cailee Spaeny? Conheça a estrela de Guerra Civil que dançou e contracenou com Wagner Moura

O filme ‘Guerra Civil’ chegou aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (18). Uma estrela do longa ganhou repercussão ao visitar o Brasil junto com o ator Wagner Moura, um dos protagonistas da produção. Trata-se da estadunidense Cailee Spaeny, indicada ao Globo de Ouro no ano passado por sua atuação em “Priscilla”.

A atriz de 25 anos esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro para a divulgação do longa escrito e dirigido por Alex Garland. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Cailee foi filmada dançando samba com o ator brasileiro, a quem chamou de “melhor guia de turismo”.

“É a minha primeira vez no Brasil e também minha primeira vez na América do Sul. Não é muito tempo, mas o tempo que estive tem sido mágico. E eu tenho o melhor guia de turismo, o Wagner Moura. Eu não conheço muitos brasileiros, mas agora eu percebo que vocês são todos bem parecidos com o Wagner. Muito apaixonados, atenciosos e simpáticos", afirmou Spaeny, em entrevista à revista Glamour.

A artista também não poupou elogios a Wagner Moura acerca das suas contribuições para o filme. "Ele trouxe tanto para essa história. Ele realmente coloca o seu coração em tudo que ele faz. Ele é um ator muito doador, 110% todos os dias. Sua alegria é muito contagiosa e eu acho que com esse filme, que foi tão pesado, nós realmente precisávamos da sua energia no set", comentou.

Em ‘Guerra Civil’, os protagonistas enfrentam um futuro distópico em que os Estados Unidos estão em um conflito violento. Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Wagner Moura são jornalistas que viajam para Washington com o objetivo de narrar a guerra e retratar a atuação da imprensa no período. Além deles, Nick Offerman, Jesse Plemons, Jefferson White completam o elenco.

Legenda: Elenco de Guerra Civil na estreia mundial do filme Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

RECORDE NOS EUA