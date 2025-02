Bloco transforma repertório de Raul Seixas em Carnaval e anima público diverso no Benfica

“É um artista baiano, roqueiro, que a galera não associa muito ao Carnaval”. Apesar de reconhecer a aparente distância entre o cantor e compositor Raul Seixas e a folia, o cearense Zéis se inspirou a “carnavalizar” o repertório dele e a aposta deu certo.

Criado em 2019, o bloco Como Raul Já Dizia comandou neste sábado (15) parte da festa do polo do Benfica, na Praça da Gentilândia.

Prestigiado por um público diverso, o grupo trouxe sucessos do homenageado e animou os presentes com o repertório e as interações.

O projeto carnavalesco é fruto de outra iniciativa, a banda Cancerianos Sem Lar, que há 10 anos atua promovendo tributos a Raul Seixas no Ceará.

A maior parte dos artistas do grupo promove também o bloco Como Raul Já Dizia, que transforma arranjos de clássicos do baiano, como “Mosca na Sopa”, “Sociedade Alternativa” e “Cowboy Fora-da-Lei”.

Legenda: Zéis, vocalista do bloco, durante show no polo do Benfica Foto: Davi Rocha

“A gente procura fazer diversos ritmos, como axé e marchinha, o que difere um pouco do rock, que é o comum que a gente faz. A gente colocando essa mistura de ritmos fica um Raul diferenciado, um Raul do Carnaval”, define a tecladista Tayana Karine.

Além do vocalista Zéis e da tecladistaTayana, o bloco é formado também por Regiberto Martins (guitarra), Alexandre Almeida (bateria), Pedro Caleb (cavaco) e Renata Froan (produtora e diretora de arte).

A mistura de rock e carnaval não fica só no âmbito musical, sendo evidenciada ainda mais pela performance do grupo no palco.

Isso inclui os figurinos inspirados em canções do repertório de Raul Seixas e, até, um momento em que o grupo oferece bebida aos presentes que desejarem. “É como se fosse um estandarte. Ao invés da bandeira, a cachacinha”, brinca Regiberto.

Legenda: Público que se animou com o bloco ia de fãs de Raul Seixas a foliões em geral Foto: Davi Rocha

A festa, que começou por volta das 18 horas na Praça, animou um público de diversas faixas etárias e gostos, incluindo de fãs de Raul e do bloco a brincantes interessados na folia.

Além do Como Raul Já Dizia, o polo do Benfica neste sábado contou com o DJ Adrian Brasil e show da cantora Loren Lyse.

Legenda: Público do Benfica prestigiou as atrações DJ Adrian Brasil, bloco Como Raul Já Dizia e a cantora Loren Lyse na programação deste sábado (15) Foto: Davi Rocha

O dia ainda teve programações em outros sete polos em Fortaleza: Vila do Mar, Mocinha, Praça do Ferreira, Largo da 2000, Polo de Lazer do Conjunto Esperança, Praça Santa Cecília (Grande Bom Jardim) e Praia de Iracema.

