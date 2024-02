Bloco Como Raul Já Dizia apresenta clássicos de Raul Seixas com arranjos carnavalescos

"Toca Raul!". Icônico grito que surge do público em shows brasileiros há décadas, o pedido se tornou realidade no Carnaval de Fortaleza em 2019. Desde então, o bloco “Como Raul Já Dizia”, idealizado pelo cantor Zéis, reúne fãs do roqueiro baiano no Benfica, mantendo vivo o legado do músico e contribuindo para o surgimento de novos entusiastas de sua obra.

O repertório do bloco mistura clássicos que ganharam o Brasil e pérolas menos conhecidas de Raulzito, em arranjos que unem o rock a ritmos populares do Carnaval, como o maracatu, o frevo e as marchinhas. A apresentação ainda inclui bastante interação com o público, que é convidado a adentrar o mundo questionador e imaginativo de Raul.

Nos dois primeiros anos na ativa, o grupo tocou em bares próximos à Praça João Gentil, de forma independente, e chegou a participar de uma apresentação do bloco Hospício Cultural. Já em 2024, após um hiato de três anos causado pela pandemia, a banda voltou a se apresentar nos festejos carnavalescos com novo fôlego, ocupando, pela primeira vez, espaço na programação oficial da Prefeitura, no palco da Gentilândia.

A banda se apresentou no Pré-Carnaval 2024 no último dia 3, reunindo foliões de diversas idades. Sobem ao palco, junto a Zéis (vocalista) e Caleb (cavaquinho) – dois dos membros originais do bloco –, os músicos da banda Cancerianos Sem Lar, que presta tributo a Raul Seixas há uma década. Na produção e direção artística, a artista e produtora cultural Renata Froan completa a equipe que comanda o bloco.

Legenda: Bloco se apresentou no último fim de semana do Pré-Carnaval 2024 Foto: Paulo Magalhães/Divulgação

Misturas como Raul fazia

Para quem curtiu a primeira apresentação do grupo no ciclo carnavalesco, no último dia 3, Zéis promete um show ainda mais elaborado para a segunda-feira de Carnaval. “A gente gosta de experimentar. Além do frevo, além da marchinha, vamos tentar fazer arranjos com outros gêneros musicais nordestinos – o maracatu solene, às vezes um reggae, um axé”, afirma.

Legenda: Apresentação encerra temporada de shows do bloco em 2024 Foto: Paulo Magalhães/Divulgação

A mistura não vem à toa: o próprio Raul tinha como marca uma pesquisa musical que unia o rock a ritmos como baião e brega, criando um novíssimo roquenrou brasileiro.

Ter Raul como “matéria-prima”, aliás, é o que permite ao bloco criar apresentações memoráveis e únicas, garante Zéis. “A gente tem a pretensão de trazer a obra dele para mais gente e, principalmente, ampliar a obra artística. A gente não tenta imitar o Raul Seixas – a gente a parte dele e também cria, tanto numa percepção musical quanto imagética”.

Serviço

Bloco Como Raul Já Dizia

No Carnaval: Apresentação gratuita na Praça João Gentil (Benfica) na próxima segunda-feira (12), às 14h

No Instagram: @comorauljadizia

